Le ministre de la justice et des droits de l’Homme, garde des sceaux, Mamoudou Kassogué a adressé, le 17 février 2022, une lettre de félicitation et d’encouragement au Procureur général près la cour d’appel de Kayes par rapport aux efforts effectués dans la lutte contre l’esclavage au Mali. « C’est avec une réelle satisfaction que je constate une évolution positive des procédures judiciaires en lien avec la pratique de « l’esclavage par ascendance » dans la Région de Kayes, dont la dernière défrayant la chronique est relative à l’affaire pendante devant le 3ème Cabinet d’instruction du Tribunal de Grande Instance de Kayes, marquée par le placement sous mandat de dépôt d’une trentaine de personnes pour des faits présumés de coups et blessures volontaires aggravés, de tortures et de séquestration, commis dans le cercle Bafoulabé », a souligné le ministre Mamoudou Kassogué dans sa lettre. Selon lui, les premiers actes posés par la Justice, dans ce dossier, suscitent un réel espoir chez les nombreuses victimes de cette pratique et les défenseurs des droits de l’Homme.

A cet effet, il a adressé ses chaleureuses félicitations aux autorités judiciaires de Kayes, en particulier au Juge d’Instruction en charge du 3ème Cabinet du Tribunal de Grande Instance de Kayes. « Tout en reconnaissant que la sensibilisation devrait avoir encore sa place dans la stratégie de lutte contre la pratique de l’esclavage par ascendance, je demeure convaincu que seules les réponses judiciaires appropriées permettront de freiner l’élan de ce phénomène et de favoriser le retour de la paix, de la stabilité et de la cohésion sociale. C’est pour cela que je voudrais, par la présente, inviter l’ensemble des acteurs judiciaires de la Région à s’investir davantage pour que la lueur d’espoir qui vient de naître puisse se consolider dans l’intérêt de toute la Région et pour l’honneur de la justice », a conclu le ministre.

Aguibou Sogodogo

