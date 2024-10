Ordre des experts judiciaires du Mali : L’avenir de la corporation en débat ce jeudi

Ce jeudi 10 octobre, l’Ordre des experts judiciaires du Mali organisera ses Etats généraux à Bamako. Au cours de cette grand-messe sur l’avenir de la corporation, cinq grandes lignes seront abordées.

Regroupement agréé par l’Etat, l’Ordre des experts judiciaires a pour mission d’assurer la défense des intérêts professionnels, l’honneur, l’indépendance de ses membres et la gestion du tableau de l’Ordre des Experts judiciaires. Dans le cadre de l’accomplissement de sa mission, il vient d’initier la tenue des Etats généraux pour se pencher sur l’avenir de la profession. Prévus pour ce jeudi 10 octobre dans un hôtel de Bamako, les Etats généraux aborderont cinq grands axes. Il s’agira de faire un bilan complet en examinant l’état actuel de la profession des experts judiciaires au Mali, d’identifier les défis en débattant des difficultés rencontrées par les experts dans l’exercice de leurs fonctions, de proposer des solutions en élaborant des recommandations concrètes pour améliorer les pratiques et renforcer le rôle des experts judiciaires dans le système judiciaire malien, de renforcer la formation en discutant des programmes de formation continue et des besoins en perfectionnement professionnel et afin d’améliorer les procédures en optimisant les procédures d’admission, d’évaluation et de gestion des experts judiciaires. « L’organisation de ces États généraux représente une occasion unique de réfléchir ensemble à l’avenir de notre profession et de renforcer notre engagement envers l’excellence et l’éthique professionnelle », a fait savoir l’Ordre.

Encouragée par le ministère de la justice, les experts judiciaires restent également confiants que la tenue de ces Etats généraux contribuera activement à l’amélioration de notre système judiciaire pour un Mali plus juste et équitable.

Alassane Cissouma

