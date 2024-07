Escroquerie, atteintes aux biens publics, faux, abus de confiance, blanchiment d’argent, la première session spéciale de la Cour d’assises de Bamako a ouvert ses portes, hier, lundi 1er juillet 2024. Selon Bourama Kariba Konaté, Avocat général, près la Cour d’Appel de Bamako, 51 affaires sont inscrites au rôle avec plus de 181 détenus dont 15 femmes. Des rebondissements sont attendus.

Pour l’avocat général, cette session spéciale de la Cour d’assises concerne principalement des dossiers de faux, d’atteinte aux biens publics et de blanchiment d’argent. La session se déroulera du 1er juillet au 30 août 2024. Selon lui, ces affaires de faux relèvent du ressort du pôle économique national et financier. Plusieurs services sont impliqués dans les détournements de deniers publics qui s’apparentent à un réseau en bande organisée actuellement. C’est pourquoi le président Assimi Goïta de la Transition a donné des instructions fermes pour que chaque dossier soit tiré au clair. Des structures comme les Aéroports du Mali, le ministère de l’Énergie et de l’eau, le Centre international de conférences de Bamako, la Mairie de la commune II, la Mairie de Sitakili, la Confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton sont épinglés. Et les personnes dont la responsabilité sera engagée iront en prison.

Selon nos sources, les ambassades sont concernées parce que certains ambassadeurs et agents ont extrait dans la vache laitière.

Et c’est uniquement des magistrats professionnels qui connaîtront ce dossier contrairement aux affaires ordinaires.

C’est la lutte contre les délinquants financiers qui vient d’être déclenchée. “Plus rien ne sera comme avant” a averti l’Avocat général pour qui “la justice ne va plus reculer”. Le décor est planté pour un procès équitable. Et c’est la lutte contre l’impunité qui est engagée.

Issiaka SIDIBÉ

Commentaires via Facebook :