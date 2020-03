Suite à l’arrestation et à l’incarcération de Madame Rokia Traoré, artiste de renommée internationale, ambassadrice de la culture malienne et ambassadrice de Bonne Volonté du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés.

C’est avec peine et émotion que l’AMPP a appris l’arrestation de notre compatriote Madame Rokia Traoré à l’aéroport international de Roissy et son incarcération au Centre Pénitentiaire de Fleury-Merogis en France, suite à l’exécution d’un mandat d’arrêt international décerné contre elle par la Justice Belge, dans le cadre d’une procédure judiciaire en cours.

Réaffirmant que force doit rester à la loi, l’AMPP explique le mécontentement général des populations qui jugent les mesures comme particulièrement sévères et disproportionnées, d’une part, par l’humanisme et la conduite sociale irréprochable de Rokia Traoré, et d’autre part du fait que celle-ci, selon son avocat est également bénéficiaire d’une décision rendue par la justice malienne lui accordant la garde la fille mineure dont il s’agit.

Consciente de la place de notre compatriote et du rôle significatif qu’elle joue inlassablement et avec conviction, pour la Paix, la tolérance et la fraternité entre les peuples et les nations à travers le monde, l’AMPP s’engage à suivre l’évolution du dossier, à veiller, en étroite collaboration avec les organisations des Procureurs en France et en Belgique, au respect du droit de Madame Rokia Traoré à la présomption d’innocence, et de son droit à une justice équitable et égale pour tous.

La sachant profondément éprouvée en ce moment, l’AMPP se dit préoccupée par la dégradation inquiétante de son état de santé, suite à une grève de faim qu’elle observe depuis le 10 mars, dont nul ne saurait mesurer les conséquences, notamment pour ses enfants mineurs dont la bonne éducation constitue son souci majeur, lui demande de mettre fin à cette grève de faim qui n’est pas un bon choix, au moment où tout un peuple, une nation entière, de nombreux groupements d’artistes, de soutiens et de sympathisants de par le monde, sont fortement mobilisés à ses côtés, pour la défense et les besoins de sa cause.

Disposée à jouer pleinement sa partition dans le dénouement heureux de cette affaire dans le respect du droit et des décisions de justice, l’AMPP salue les démarches entreprises dans ce sens, à divers niveaux.

Exprimant sa solidarité à notre compatriote, la rassure de faire confiance à la justice et à ses acteurs tant du Mali que d’ailleurs, l’invite à garder espoir et l’encourage de toujours rester digne et encore plus forte dans l’épreuve.

Le Président

Cheick Mohamed Chérif Koné

