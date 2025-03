L’ex-premier ministre a annoncé sur les réseaux sociaux qu’il est convoqué ce mercredi 5 mars à la Cour suprême du Mali. « J’ai été convoqué à la Cour suprême ce mercredi 5 mars 2025 à 10 heures. « En tant que justiciable, je suis disposé à répondre à cette convocation avec sérénité et dans le respect des institutions », a écrit Moussa Marra, qui a invité ses militants et sympathisants à rester calmes et sereins insistant que « la vérité et la justice triompheront toujours. »

Maliweb.net – Moussa Mara n’a pas donné de détails sur le motif de sa convocation à la Cour Suprême. Mais, depuis l’annonce de cette convocation par l’intéressé lui-même, beaucoup de commentaires font lien avec le dossier dit « avion présidentiel. » Lors du procès du Boeing présidentiel, acquis sous le régime de feu Ibrahim Boubacar Keïta, la défense des accusés avait demandé à ce que six témoins dont deux anciens premiers ministres, une ministre déléguée et des hauts responsables du Ministère de la défense soient cités à comparaître.

Les deux anciens premiers ministres cités sont Oumar Tatam Ly et Moussa Mara. Le premier était à la tête du gouvernement lorsque le marché de l’achat du Boeing présidentiel a été lancé sans avis d’appel d’offre. Le second, Moussa Mara, qui a succédé Oumar Tatam Ly, avait annoncé lors de sa déclaration de politique générale le prix du Boeing présidentiel.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

