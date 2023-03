Kolokani : Deux panafricanistes burkinabés reçus par le préfet

Le mercredi 15 mars 2023, le préfet du cercle Alou Diarra a reçu en audience, deux cyclistes Burkinabès : Frédéric Kaboré et Drissa Sawadogo.

Le préfet du cercle de Kolokani a accordé une audience aux deux jeunes cyclistes Burkinabé à la préfecture le mercredi 15 mars dernier vers 11 heures. A leur arrivée, plusieurs personnalités du cercle notamment les élus communaux, le président du conseil de cercle et des notabilités étaient présentes. Les deux cyclistes venus de Ouagadougou étaient accompagnés de Youssouf Yacouba Koné de Sikasso.

L’objectif de leur visite est de montrer aux autorités de la transition du Mali, du Burkina et de la Guinée Conakry l’unicité, la fraternité du peuple de ces trois pays frères et frontaliers.

« Nous remercions les jeunes cyclistes pour leur volonté et leur amour de patriotisme envers les peuples frères du Mali, du Fasso et de la Guinée ». A affirmé Alou Diarra, préfet de Kolokani.

Aux dires des visiteurs du jour : « nous pouvons parcourir 200 km par jour. Arriver dans chaque cercle, nous ferons une escale pour transmettre aux autorités de cette localité notre dévouement pour la cause des pays frères et amis. Nous sommes des panafricanismes convaincus, déterminés et nous continuons le chemin jusqu’à Nioro du Sahel où nous allons voir Mohamed Cherif Bouyé Haïdara et lui demander de faire des bénédictions pour nos pays frères ». Ont fait savoir MM. Kaboré et son compatriote Sawadogo.

A noter que les jeunes sont parrainés par Mohamed Chérif Haïdara dit Bouyé de Nioro.

Abou Safouné Diarra

(Stagiaire)

Commentaires via Facebook :