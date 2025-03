La Grande Mosquée de Bagadadji désormais éclairée par l’énergie solaire grâce à Mandé Solaire Deye

By

Bamako, le 14 mars 2025 après la prière du vendredi, la grande mosquée de Bamako, précisément à Bagadadji a accueilli une cérémonie marquante avec l’inauguration officielle de son installation solaire. Ce projet, porté par la société MANDÉ SOLAIRE DEYE, assure désormais une autonomie énergétique totale au lieu de culte, grâce à un équipement de pointe financé à hauteur de 90 millions de francs CFA.

Un geste fort en ce mois de Ramadan

En cette période de jeûne et de spiritualité, l’initiative revêt une symbolique particulière. Après la cérémonie, l’imam de la grande mosquée a dirigé une série de douas (prières), implorant la bénédiction divine sur les bienfaiteurs et sur l’ensemble de la communauté.

Dans son allocution, le directeur général de DEYE a souligné que ce projet s’inscrit dans une vision plus large d’accompagnement du Mali vers une transition énergétique durable. “Nous ne connectons pas simplement des technologies, mais nous scellons un pacte civilisationnel pour l’avenir”, a-t-il déclaré, insistant sur l’importance de l’énergie solaire pour un avenir plus stable et respectueux de l’environnement.

Le soutien du gouvernement dans un contexte de crise énergétique

Présent à l’événement, le ministre de l’Énergie et de l’Eau a salué cette initiative, en la plaçant dans le contexte plus large des défis énergétiques auxquels le pays fait face. Il a rappelé que l’État, confronté à une crise énergétique sans précédente, a dû prendre des mesures exceptionnelles, notamment deux décrets et une ordonnance pour collecter des fonds auprès des citoyens afin de stabiliser le réseau électrique.

“Mais ce genre d’action, en offrant des panneaux solaires à la grande mosquée, participe aussi à soulager les musulmans pendant le mois de Ramadan”, a-t-il affirmé. Il a souligné l’importance de l’électricité dans la vie spirituelle, notamment pour le bon fonctionnement des micros permettant l’appel à la prière. “Si la mosquée n’a pas de courant, il n’y aura pas de micro.

Et sans micro, l’appel du muezzin ne pourra pas guider les fidèles aux heures de prière, particulièrement à l’aube où il est difficile de se réveiller sans repère sonore.”

Le ministre a également insisté sur l’amélioration des conditions d’accueil des fidèles en cette période de forte chaleur. Grâce à cette installation solaire, les ventilateurs et systèmes de climatisation pourront fonctionner sans interruption, permettant aux croyants de lire le Coran et de prier dans de meilleures conditions avant la rupture du jeûne.

Il a conclu en remerciant chaleureusement MANDÉ SOLAIRE DEYE et en appelant les citoyens à multiplier ce type d’initiatives solidaires, qui contribuent directement au développement du pays.

Une avancée vers une transition énergétique durable

Ce projet, au-delà de son impact immédiat sur la mosquée, symbolise l’ambition de MANDÉ SOLAIRE DEYE d’investir dans le développement durable du Mali. L’entreprise a annoncé plusieurs initiatives à venir, dont la construction de dix centrales communautaires, l’équipement de vingt écoles en climatisation solaire et la création d’un laboratoire sino-malien dédié aux énergies renouvelables.

Un appel a également été lancé à tous les acteurs publics et privés à rejoindre le lancement officiel de ces initiatives, prévu le 7 avril 2025 au Radisson Collection.

Avec ce geste fort en faveur de la communauté, MANDÉ SOLAIRE DEYE prouve que foi et innovation peuvent avancer ensemble vers un avenir plus lumineux pour le Mali.

Mariam KONE

