Rien ne va plus au sein de la Société malienne de transmission et de diffusion (SMTD-SA) dirigée par Cheick Oumar Traoré. On parle de gestion solitaire, de règlements de compte, de népotisme, de clientélisme, de trafic d’influence pour qualifier la mauvaise gouvernance.

La Société malienne de transmission et de diffusion (SMTD-SA) traverse présentement une mauvaise passe à cause de la mauvaise gouvernance de Cheick Oumar Traoré depuis sa nomination en février 2021. Dans cette situation, le climat ne cesse de se détériorer au sein de l’entreprise. L’atmosphère est polluée et il a réussi à imposer une gestion machiavélique dans la société et à briser l’harmonie existante.

Sa gestion est orientée par le seul objectif : détruire les cadres avec une profonde méchanceté.

Gestion solitaire, règlements de compte, népotisme, clientélisme sont quelques mots pour dénoncer la mauvaise gouvernance de l’actuel directeur général. La preuve, plusieurs directeurs ont été relevés, sans aucun argument valable et les actes abusifs de tout genre sont posés malheureusement avec la caution du conseil d’administration. Le directeur général passe plus de temps à gérer les problèmes de personnes qu’à s’occuper de la gestion proprement dite. Aussi, il est dans le trafic d’influence dans tout Bamako se faisant passer comme un protégé des militaires et dans un abus de pouvoir indescriptible qui risque de compromettre l’avenir de cette jeune société.

S’agissant de la mauvaise gouvernance, la SMTD a fait un déficit de plus de 450 millions de nos francs lors de l’exercice 2021. Sans oublier ses engagements qu’elle n’arrive pas à honorer auprès de ses partenaires. C’est dire que la société est dans l’œil du cyclone et ira de mal en pis si rien n’est fait pour trouver des solutions. Son avenir est tout simplement compromis par un réel problème de management.

L’erreur a été de nommer à la tête d’une société d’Etat un directeur sans aucune expérience de gestion, aucune vision. Sa seule vision est d’abattre ses propres collègues avec des accusations infondées et des arguments fallacieux avec des montages grotesques en dehors de toute responsabilité.

Notons que la SMTD est une entreprise chargée de la diffusion et de la gestion des infrastructures de télécommunications de l’Etat, qui met à la disposition du public plusieurs services liés aux nouvelles technologies. Elle est née de la volonté de l’Etat de relever les défis du numérique. C’est dans ce cadre que la SMTD a vu le jour en octobre 2015 afin d’impulser la transition vers le numérique TNT et faire face aux exigences de développement des infrastructures de fibre optique.

El Hadj A.B. HAIDARA

