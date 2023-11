L’AFTI offre de précieux dons aux déplacés de Faladié-Garbal et Niamana

Dans le cadre du mois de la Solidarité et de la lutte contre l’exclusion, l’Amicale des femmes travailleuses de l’INPS (AFTI) a procédé à la remise de dons à leurs sœurs et frères des camps des déplacés des sites de Faladié-Garbal et Niamana. C’était le mercredi dernier (15 novembre 2023) en présence des autorités communales et coutumières de la Commune VI ainsi que des services du développement social. Les dames de l’AFTI n’ont pas non plus oublié les enfants de la pouponnière de Niamana.

A l’image du Directeur général de l’Institut de la Prévoyance sociale (INPS), Ousmane Karim Coulibaly (parrain du mois de la Solidarité et de la lutte contre l’exclusion de la région de Ségou), l’Amicale des femmes travailleuses de l’INPS (AFTI) n’est pas restée en marge de ce mois consacré à cette valeur cardinale de la société malienne. Et pour la magnifier (solidarité), les braves dames de l’amicale s’étaient données rendez-vous aux camps des déplacés de Faladié-Garbal et de Niamana les bras chargés. Les dons étaient composés de produits alimentaires et sanitaires ainsi que des habits.

Pour la présidente de l’Amicale, Dr Fatimata Binta Touré, il s’agissait d’apporter leur soutien à leurs sœurs et frères déplacés ainsi qu’aux enfants de la pouponnière de Niamana. Elle a profité de l’occasion pour féliciter et encourager les Forces armées maliennes (FAMa) pour leur belle victoire dans la région de Kidal le 14 novembre 2023. Ce qui, du coup, marque le retour de l’Armée dans cette ville après plus de 11 ans d’absence et l’assouplissement du conflit armé qui a entraîné le déplacement de centaines de milliers de personnes.

Une situation durement ressentie par les couches les plus vulnérables de la population que sont les femmes et les enfants. «C’est pourquoi nous, femmes de l’INPS, avons décidé de faire ce geste de solidarité… La solidarité et le partage doivent être des valeurs cardinales qui nous permettront de rester proches malgré les conflits», a déclaré Dr Fatimata Binta Touré. Elle n’a pas manqué de remercier la Direction générale de l’INPS qui s’est mobilisée autour de cette activité, particulièrement au DG Ousmane Karim Coulibaly qui a toujours été aux côtés des dames de l’INPS en toute circonstance et dont, a reconnu «Docteur Ina», le soutien ne leur a jamais fait défaut. La présidente de l’Amicale, a aussi adressé ses sincères félicitations au Colonel Assa Badiallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social, pour le travail exceptionnel qu’elle effectue au quotidien pour aider les populations les plus démunies.

Les chefs de quartier, les notabilités ainsi que le maire de la commune VI n’ont pas été occultés par Mme Doumbia pour leurs rôles majeurs dans l’organisation de cette activité capitale en faveur des déplacés. Elle a réitéré la disponibilité de son amicale à les soutenir et les efforts du gouvernement en faveur des plus démunis. Les autorités communales et coutumières de la Commune VI ainsi que les bénéficiaires ont, en retour, remercié l’AFTI pour ce geste combien important pour les pensionnaires des deux camps qui regorgent de femmes, d’hommes et d’enfants.

Naby

Avec SRP-INPS

