Lapaire mise sur la jeunesse pour une rentrée scolaire réussie!: 70% des informations perçues par le cerveau passent par la vision

La vue chez l’être humain représente la principale source d’information du cerveau sur le monde extérieur : environ 70% des informations passent par la vision. Des yeux en bonne santé fournissent des informations fiables au cerveau. Quant à la mauvaise vue, elle peut représenter un facteur de risque considérable pour l’apprentissage surtout en milieu universitaire.

Il faut donc prévenir les problèmes visuels en faisant tester sa vue régulièrement mais encore pouvoir se munir d’équipement d’optique adéquat pour compenser ces défauts visuels, quand ils existent.

Créée en 2018 par Jérôme Lapaire, la marque panafricaine de lunetterie Lapaire s’est engagée auprès des populations pour faciliter l’accès aux soins oculaires mais aussi mettre à disposition des lunettes de vue de qualité à des coûts abordables.

Outre cette mission de faciliter l’accès aux lunettes de vue à tous, Lapaire a récemment initié une stratégie de responsabilité sociétale et environnementale. Par ces initiatives, Lapaire entend sensibiliser un maximum de personnes, notamment les adultes de demain, sur les problèmes de vue pour ainsi impacter positivement toute la société.

Au Titre de l’année 2023, convaincus que la bonne vue représente un facteur fondamental de réussite professionnelle, Lapaire et l’Université INTEC – SUP, ont tissé un partenariat pour sensibiliser les étudiants et les professeurs de ladite université sur les bonnes pratiques en matière de santé oculaire. Ainsi, une semaine d’intégration a été organisée au sein de l’université du 9 au 12 Octobre 2023.

Plusieurs activités se sont déroulées lors de cette semaine, au nombre desquelles s’est tenue pour la 1ere journée, une séance de sensibilisation. A cette ère où l’éducation rime avec technologie, apprentissage avec exposition aux écrans, Lapaire s’est donné pour objectif lors de cette sensibilisation, d’informer les jeunes sur les risques qui en découlent pour leur santé et leur bien être. Des sujets tels que: Comment savoir si vos yeux sont en bonne santé, connaître les principaux problèmes de vue, qui aller consulter si vous pensez avoir un problème de vue, qu’est ce qu’un test de vue, à quoi servent les lunettes de vue, et enfin comment prendre soin de ses yeux ; ont été abordés sans oublier des questions et conseils.

Lapaire a mis à disposition un opticien pour réaliser gratuitement des tests de vue, des commerciaux et son éventail de lunettes qui correspondaient à différents goûts et formes de visages. “Cette séance de sensibilisation représente pour nous une réelle opportunité d’information et de conseils, nous avons compris qu’il faut nécessairement prendre soin de ses yeux pour avoir plus de chances de valider son année” affirme un des étudiants.

“En plus d’avoir testé gratuitement la vue des étudiants et professeurs, nous avons présenté nos lunettes qui sont des produits respectueux de l’environnement, nous espérons les encourager à faire des choix éclairés lorsqu’ils achètent des lunettes de vue”. Affirme Koné Moussa, Directeur des Opérations Lapaire Mali.

Pour Lapaire, cette initiative contribuera à sensibiliser la société dans son ensemble à l’importance de la santé visuelle. La préservation de la vision est un enjeu majeur pour notre société, et il est de notre responsabilité de veiller à ce que les jeunes générations en soient conscientes.

A propos de Lapaire

Lapaire est l’opticien qui a révolutionné l’accès aux lunettes de vue en Afrique en donnant à tous la chance de bien voir, sans se ruiner.

Depuis 2018, la marque de lunettes de vue améliore la vie des gens au Kenya, en Ouganda, en Côte d’Ivoire, au Mali, au Burkina Faso, au Bénin et au Togo.

Pour plus d’informations sur Lapaire, rendez-vous sur le site internet lapaire.africa et sur les réseaux sociaux (Facebook @Lapaire.ml et Instagram @lapaire.mali).

Commentaires via Facebook :