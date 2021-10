Le siège de l’Agence Nationale de Développement des Biocarburants(ANADEB) a servi de cadre le vendredi dernier, à la tenue de la cérémonie de reconnaissance au PCA sortant et anciens DG. Elle était présidée par son DG, M. Abdoulaye KAYA.

Dans son intervention, le Représentant des travailleurs de l’Agence Nationale de Développement des Biocarburants(ANADEB), s’est tout d’abord réjoui de prendre la parole, au nom de l’ensemble du personnel de l’ANADEB, à cette cérémonie, certes modeste mais pleine de signification pour eux. Effet, rappelle-t-il, elle a été initiée par la Direction Générale, en collaboration avec le syndicat, pour reconnaitre le mérite des hommes et des femmes qui se sont battus pour que l’Agence Nationale de Développement des Biocarburants(ANADEB) soit ce qu’elle est aujourd’hui. On peut citer entre autres, M. Abdoulaye DIANE, PCA sortant ; M. Hamat Ag HANTAFAYE, 1er DG de l’ANADEB et Mme THERA Aminata FOFANA, 1er DGA de l’ANADEB. « M. Adoulaye DIANE, les travailleurs, de l’ANADEB vous disent merci, car depuis votre nomination en 2018 comme PCA, vous avez été sur tous les fronts pour un seul but : donner une nouvelle dynamique et plus de visibilité au sous-secteur des biocarburants dans un contexte national et International très difficile. Mme Président, sous votre leadership, l’ANADEB est aujourd’hui citée parmi les agences de référence au niveau du Département de l’Energie. Pour tout cela, nous vous souhaitons santé, prospérité et plein de succès dans votre nouvelle fonction de PCA de la SOMAPEP. M.Hamata Ag Hantafaye, nous vous disons merci, pour avoir porté le « bébé » ANAADEB en 2009, jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge adulte. Sous votre clairvoyance, l’ANADEB a su se frayer un chemin et se hisser parmi les grandes agences au Mali. Quant à vous Mme THERA Aminata Fofana, vous êtes et resterez pour nous les femmes du secteur de l’Energie, une référence et une pionnière. En tant que 1er femme DGA de l’ANADEB, vous avez relevé les défis auxquels l’agence fut confrontée ». a-t-i rappelé au cours de la cérémonie.

Des résultats remarquables enregistrés…

Pour le Directeur général de l’Agence National de Développement des Biocarburants(ANDEB) M. Abdoulaye Kaya, plus de dix ans sa création, l’ANADEB en collaboration avec ses partenaires stratégiques, a enregistré des résultats remarquables. « Ces résultats ont pu être obtenus grâce à l’engagement et à la vision des femmes et des hommes que nous célébrons aujourd’hui, à savoir : Mme THERA Aminata Fofana, première DGA de l’ANADEB ; M. Hamata Ag Hantafaye, premier DG DE L’ANADEB, et ; M. Abdoulaye Diané, PCA sortant de l’ANADEB. L’ensemble du personnel et moi-même vous sommes grés des efforts que vous n’avez cessé de déployer pour le développement et le rayonnement de l’ANADEB. », a-t-il déclaré tout en affirmant que les actions et efforts inlassables qu’ils ont déployés et qui ont permis à l’agence d’engranger les résultats ci-dessus indiqués, serviront de tremplin pour le personnel et les cadres qu’ils sont tout au long de leur carrière professionnelle. « En effet, vous êtes aujourd’hui des références et des modèles pour les jeunes cadres qui ont eu la chance d’être à votre école. Nous avons suffisamment appris de vous à travers votre sens élevé du travail bien fait, votre engagement et votre dévouement pour la réussite de l’Agence et enfin votre intégrité professionnelle et morale. Au regard des qualités professionnelles et morales qui vous ont caractérisé durant votre passage à l’ANADEB, je n’ai pas hésité un seul instant à la proposition du personnel de baptiser la salle de réunion au nom de Mme THERA Aminata Fofana, le laboratoire d’analyse qualité au nom de M.Hamata Ag Hantafaye, et le bâtiment administratif au nom de M. Abdoulaye Diané», a-t-il ajouté. Avant de terminer son discours, le Directeur général de l’Agence Nationale de Développement des Biocarburants(ANADEB) M. Abdoulaye Kaya a remercié, le M. Lamine Seydou Traoré, Ministre des Mines de l’Energie et de l’Eau, Ministre de Tutelle, pour son soutien et son engagement personnel à promouvoir le développement des bioénergies. De même, qu’aux partenaires techniques et financiers et l’ensemble des acteurs impliqués dans la mise en œuvre des activités de l’ANADEB pour leur présence constante à leurs côtés.

