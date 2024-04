Pour une vie paisible après celle tumultueuse de chef d’Etat, le désormais Ancien président du Sénégal, Macky Sall, a choisi, comme beaucoup de ses aînés, la ville marocaine de Marrakech où tout est prêt pour son accueil. Il y rejoindra alors d’Anciens chefs d’Etat comme Liamine Zéroual (Algérie), José Eduardo dos Santos (Angola), Abdou Diouf du Sénégal, Boniface Alexandre (Haïti), pour ne citer que ceux-là.

La ville de Marrakech, à vrai dire, est prisée par les anciens dirigeants africains pour y aménager soit une résidence principale soit une résidence secondaire. En effet d’autres, avant Macky Sall, y ont aménagé après avoir quitté le pouvoir ou y viennent régulièrement pour changer d’air et quitter le vieille Europe où ils ont leur résidence principale.

Marrakech est une ville située dans le centre du Maroc, précisément au pied des montagnes de l’Atlas. Surnommée “la ville rouge” ou la “ville ocre”, en référence à la couleur rouge d’une grande partie de ses immeubles et de ses maisons, l’Empire Chérifien a su en faire un véritable havre de paix qui attire l’élite africaine en quête d’un endroit idéal pour y vivre tranquillement leur retraite.

La ville est sujette à un climat méditerranéen semi-aride (classification de Köppen) 30. La température moyenne annuelle est de 20 °C. La moyenne des précipitations est de 281 mm par an, soit moins que la zone climatique méditerranéenne (400 mm par an). Le climat de Marrakech peut être apparenté à celui que l’on trouve en Californie intérieure ; on peut parler de climat méditerranéen atténué par la proximité du désert.

Les orages éclatent la plupart du temps vers les mois d’octobre et novembre, car un vent humide et assez rare, le Herrûrco, apparaît en automne, pour y apporter des pluies et orages. Quant à l’hiver, il est assez humide et il n’est pas rare qu’il pleuve plusieurs jours de suite. Les montagnes de l’Atlas qui cernent la ville sont enneigées de novembre à mai en moyenne, offrant un magnifique paysage aux portes de Marrakech. L’ensoleillement annuel y est d’environ 280 jours.

Avec tous ces atouts, Marrakech est un bon choix pour l’élite africaine. On ne peut compter les villas, disons même les domaines, appartenant à cette élite venue chercher à se la couler douce, après de laborieuses années de labeur, notamment dans la gestion – parfois tumultueuse- des affaires publiques de leur pays.

Ce n’est donc pas un hasard si plusieurs anciens chefs d’État ont choisi de résider, à Marrakech, profitant du climat agréable et de la beauté de cette ville marocaine. Voici quelques-uns d’entre eux :

Boniface Alexandre (Haïti) :

Bien qu’il ne soit pas africain, Boniface Alexandre, ancien président d’Haïti, a également choisi Marrakech comme lieu de résidence.

Abdou Diouf (Sénégal) :

L’ancien président sénégalais a élu domicile à Marrakech après avoir quitté la fonction suprême. Il profite de certains avantages matériels liés à son titre “à vie” de président de la République, tels qu’un personnel de maison, un service de sécurité, un véhicule blindé et des soins gratuits.

José Eduardo dos Santos (Angola) :

L’ancien président angolais a également choisi Marrakech comme lieu de résidence. Il bénéficie probablement d’avantages similaires à ceux des autres anciens chefs d’État africains. Ces anciens dirigeants, bien qu’ayant quitté le pouvoir, continuent de vivre confortablement à Marrakech, profitant de leur retraite dorée et de la douceur de vivre dans cette ville marocaine ensoleillée.

Rappelons que d’autres Anciens chefs d’Etat, sans avoir leur résidence principale à Marrakech, y ont quand même aménagé de somptueuses villas, certainement pour en faire des résidences secondaires ou, tout simplement, pour s’y retirer de temps afin de profiter des bonnes conditions climatiques, mais surtout de la paix, la tranquillité.

Amadou Bamba Niang (Journaliste et Consultant)

