Le président de l’OCLEI, Dr Moumouni Guindo, à la tête d’une délégation composée de Djibril Kane membre du Conseil et Seybou KEITA, Chef du service communication, a été reçu ce lundi 19 septembre 2022 par Mme Kirsten Staudt, Cheffe de mission adjointe de l’ambassade de la république fédérale d’Allemagne au Mali. Les deux parties ont discuté du développement des activités de l’Office central de lutte contre l’enrichissement illicite.

Face à Mme Kirsten Staudt, représentante de Monsieur l’Ambassadeur lui-même en déplacement, le président Guindo a rappelé le motif de sa visite, qui est de remercier la partie allemande pour les initiatives qu’elle a muries avec l’OCLEI dans le sens de la bonne marche de l’office.

Moumouni Guindo a saisi l’occasion pour évoquer les acquis et perspectives de l’office en court et moyen terme. Il a ainsi été question des enquêtes, les rapports annuels et d’étude transmis et en cours, le partage d’expérience entre malien et allemand sur la lutte contre la corruption, l’organisation prochaine de la seconde édition de la conférence de haut niveau sur la corruption à Bamako.

La délégation de l’OCLEI a reçu une écoute attentive de Mme Kirsten Staudt, assistée à l’occasion par le premier secrétaire de l’ambassade M. Nils Tippel.

Dans sa réaction, la cheffe de mission de l’ambassade d’Allemagne au Mali a exprimé l’intérêt de l’ambassade d’Allemagne aux activités de l’OCLEI. Elle a rassuré la délégation conduite par Moumouni Guindo qu’un compte rendu sera fait à Monsieur l’Ambassadeur, afin d’étudier sereinement les perspectives de soutien à l’OCLEI dans l’atteinte de ses objectifs.

Service communication OCLEI

Commentaires via Facebook :