Les soutiens de la Transition dans la rue : Les manifestants réclament le départ de France et l’arrivée de la Russie

À l’appel du mouvement «Yerewolo-Debout sur les Remparts», des milliers de manifestants de Bamako et Kati ont pris d’assaut la place de l’indépendance, le 29 octobre. Objectif : apporter leur soutien aux autorités de la transition et demandèrent la prorogation de la transition. Et ce n’est pas tout. Les partisans du régime militaire en place ont demandé le départ «des forces militaires étrangères présentes sur le territoire malien et affirmer leur attachement à la souveraineté nationale». Si les autorités vacillent à demander le départ de la France, leurs partisans ont ouvertement demandé à Macron de plier bagages, au profit d’un partenariat militaire avec la Russie. Selon les organisateurs, cette manifestation de soutien au pouvoir, tenue également dans plusieurs capitales régionales, va se poursuivre jusqu’à ce qu’ils sentent moins de pression de la part de la communauté internationale, qu’ils taxent d’ingérence dans les affaires internes du Mali, et en vue d’inciter les autorités de la transition à collaborer avec le groupe Wagner.

Parmi les manifestants figuraient des adeptes du Cherif de Nioro ainsi la crème restante du M5-RFP, le mouvement contestataire ayant eu raison du régime IBK. Banderoles, drapeaux maliens et russes, T-Shirt à l’effigie du président de transition, affiches de soutien aux forces armées maliennes et hostiles à la France. Tel était le décor de cette grande mobilisation qui a charrié de nombreuses pancartes où les slogans favorables à la Russie, au groupe Wagner et à la prorogation de la Transition le disputent à l’hostilité affichée à la France, à la Cedeao ainsi qu’à l’organisation d’élections dans le délai imparti. «Pas d’élection avant le recouvrement de l’intégrité du territoire. Nous voulons une prorogation de 3 ans. La refondation du Mali, gage d’élections crédibles et transparentes» sont entre autres les revendications qui entrecoupaient les chants patriotiques de Bazoumana Sissoko et l’hymne national du Mali entonnés tout au long de la manif.

C’est dans cette ambiance festive que tour à tour les leaders se sont succédé pour chauffer à blanc le public.

Pour Habib Dolo, porte-parole de la jeunesse M5-Rfp, la résolution des problèmes maliens passera par des solutions maliennes : “On veut lancer un message à la communauté internationale, à la CEDEAO, à tous nos pays amis qu’ils n’ont qu’à donner le temps aux Maliens de se consulter à travers les Assises nationales de la refondation qui sont annoncées pour le mois de novembre. Il faut que la communauté internationale comprenne que ce sont les Maliens qui doivent décider de leur propre sort. Les solutions à cette crise devront être maliennes avant que les partenaires du Mali n’apportent quelque aide que ce soit.”

Quant au secrétaire à la communication du mouvement Yerewolo-Debout sur les Remparts, Pape Diallo, il a martelé son « refus du diktat de la communauté internationale, particulièrement de la France et de la Cédéao. ». Selon lui, le Mali doit exercer la plénitude de sa souveraineté en trouvant des solutions maliennes à cette crise.

Amidou Keita

