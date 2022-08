La Bourse du travail a abrité la conférence de presse du Front populaire contre la vie chère au Mali.

La vie au Mali est extrêmement chère maintenant. Pour combattre ce fléau, le front populaire contre la vie s’est activé pour alerter les autorités de la transition.

Malgré le conseil de ministre extraordinaire sur la vie chère au Mali, les lignes n’ont pas bougé raison pour laquelle le front informe l’opinion nationale et internationale sur la réalité du quotidien des Maliens. Pour le front populaire, l’objectif de cette conférence de presse est d’alerter les autorités à prendre urgemment des mesures idoines pour apaiser la souffrance des Maliens. ‘’ Malgré le conseil des ministres extraordinaires tenu le 07 août dernier, aucune mesure n’est prise pour changer la donne. Depuis le rappel des prix par la Direction Nationale du Commerce et de la Concurrence (DNCC), aucun des prix n’a baissé’’, a-t-il déploré et ajoute que les prix des 13 produits de première nécessité subventionnés demeurent intacts malgré le passage des agents de contrôle dans certains points de vente dans la capitale malienne. Le front populaire contre la vie chère dénonce cette pratique en alertant les autorités compétentes sur la situation de la vie chère au Mali parce que ce front a été crée pour porter la vraie situation auprès des dirigeants. ‘’ La bonne gouvernance passe par le respect des engagements. Notre engament patriotique a permis de mener des enquêtes pour nous rassurer du respect des mesures prises par nos autorités ‘’, a-t-il affirmé et poursuit que le constat est amer car le prix des denrées de grande consommation demeure le même. Toujours pour lui, les prix n’ont pas baissé d’un franc. ‘’ Le Mali Kura, c’est aussi le respect des mesures prises par les autorités. La tenue des promesses est une autre manière de séduire les populations afin qu’elles adhèrent les actions et les initiatives du gouvernement’’, a-t-il affirmé.

Diak

