Mady Diakite, directeur par intérim de “Prevalya Africa Mali De Saer Group” : “SAER Group, en partenariat avec IFC, s’engage à transformer la vie des maliens en facilitant leur accès à des solutions de couverture sociale innovantes et accessibles”

Prevalya Africa Mali-SA est un service d’intermédiation qui se distingue par sa capacité à faciliter l’accès à des solutions de couverture sociale flexibles et adaptées aux besoins des usagers. Avec un processus d’inscription simple et rapide, Prevalya propose une assistance personnalisée, des options de paiement échelonné, ainsi qu’une diversité de moyens de paiement, le tout soutenu par un service client de proximité. Le mercredi 9 octobre 2024, SAER Group a procédé à la signature d’une convention de coopération entre Prevalya Africa Mali-SA et l’International Finance Corporation (IFC). L’événement, qui s’est déroulé à l’hôtel Radisson Collections, a rassemblé des personnalités, dont Diadié dit Amadou Sankaré, président de SAER Group, Sylvain Kakou, manager des pays du Sahel à l’IFC, Aliou Maïga, directeur Afrique de l’IFC, et Mady Diakité, directeur par intérim de Prevalya Africa Mali-SA. Etaient également présents des représentants de l’INPS, de l’UNTM. Le CNPM a participé à cette cérémonie de signature à travers Ibrahima Diawara, 1er vice-président délégué, Houd Baby, 2e vice-président délégué et de M. Coulibaly, vice-président de l’Association des promoteurs immobiliers du Mali (Apim). L’objectif général, selon le directeur par intérim de Prevalya Africa Mali-SA, est de contribuer efficacement à la mise en œuvre de la politique nationale d’inclusion sociale à travers l’extension de la couverture sociale à plusieurs groupes de travailleurs, notamment ceux de l’économie non formelle ceux dits indépendants. Quant à son objectif spécifique, précisera-t-il, il permettra d’augmenter de façon substantielle le nombre de travailleurs évoluant dans le secteur non formel et travailleurs indépendants en les identifiant par secteurs d’activités et en mettant en œuvre les voies et moyens pour leur faire bénéficier d’une couverture sociale digne de ce nom. “Ainsi une mise en œuvre efficiente de la Stratégie que promeut Prevalya et son partenaire stratégique l’INPS, permettra de faire bénéficier environ 12 000 000 de Maliens, au sein de la communauté résidente au Mali et au sein de la population de la diaspora”, a-t-il conclu. Voici le discours prononcé par Mady Diakité, Directeur par intérim de Prevalya Africa Mali-SA lors de la signature de partenariat.

C’est avec un immense honneur et une grande satisfaction que nous nous réunissons aujourd’hui pour formaliser ce partenariat stratégique qui marque une étape importante pour notre société Prevalya Africa Mali de SAER Group. Ce moment revêt une importance particulière, car il ne s’agit pas seulement de la signature d’un document juridique, mais d’un engagement mutuel autour de la problématique de l’inclusion sociale en République du Mali qui nous permettra d’aller ensemble plus loin, dans la réalisation de notre ambition. Notre monde connaît aujourd’hui des transformations rapides, qui imposent aux organisations d’adapter leurs stratégies, leurs opérations, et de s’approprier les technologies les plus innovantes. Face à ces défis complexes, il est plus que jamais nécessaire de pouvoir compter sur des partenaires de confiance, tels que l’IFC.

C’est précisément ce que ce partenariat incarne : une alliance stratégique qui nous permettra de bénéficier d’une expertise technique de premier ordre, afin de renforcer nos capacités et notre compétitivité.

En effet, Prevalya-Mali met son expertise à la disposition des organismes de gestion des régimes volontaires contributifs dans les branches :

Assurance maladie obligatoire (Amo)

Prestations familiales,

Assurance vieillesse, invalidité, décès.

Prevalya-Mali ne se substitue pas à l’organisme de gestion mais l’accompagne à travers une intermédiation en assurance sociale.

À travers cet accord, nous allons structurer notre collaboration autour de cinq modules essentiels, chacun jouant un rôle clé dans le succès futur de Prevalya.

Stratégie

Dans un environnement en constante évolution, il est fondamental d’avoir une vision stratégique claire et adaptable. Ce partenariat nous apportera un appui précieux pour affiner nos plans et garantir leur alignement avec les tendances et les réalités du marché.

Organisation et capital humain

Une stratégie n’a de sens que si elle est soutenue par des équipes compétentes et motivées. Avec votre expertise, nous allons transformer notre organisation pour qu’elle soit encore plus agile et réactive, tout en mettant en place des initiatives pour renforcer les compétences de nos collaborateurs.

Opérations

L’efficacité opérationnelle est cruciale pour toute organisation souhaitant croître durablement. Grâce à votre assistance, nous allons optimiser nos processus, réduire les inefficacités, et garantir que chaque activité, du plus petit détail à la plus grande décision, soit réalisée avec excellence.

Technologies et solutions data

A l’ère du numérique, la technologie et les données sont devenues le socle de l’innovation. Ce partenariat nous permettra de bénéficier de solutions technologiques avancées, tout en nous donnant les moyens de mieux exploiter la puissance des données pour orienter nos décisions.

Risque et contrôle interne

Enfin, dans un monde où les risques sont omniprésents, il est primordial de mettre en place des mécanismes de contrôle rigoureux. Votre expertise dans la gestion des risques et le contrôle interne nous aidera à anticiper et à atténuer les menaces tout en assurant une gouvernance efficace.

Cet accord n’est pas simplement une formalité ; il représente un engagement profond à collaborer étroitement, à innover ensemble et à relever les défis de demain. Nous avons pleine confiance en vos capacités et en votre expérience pour nous accompagner dans ces domaines en conjuguant avec les nôtres, et nous sommes convaincus que cette collaboration portera ses fruits rapidement dès le premier trimestre après la mise en œuvre.

Conclusion

Mesdames et Messieurs, ce partenariat constitue le témoignage de notre confiance mutuelle, de notre ambition commune et de notre détermination à réussir.

Pour terminer je tiens à remercier chaleureusement le président de SAER Group, l’INPS, notre partenaire stratégique, ainsi que la Canam, la direction de SAER Group, le management de l’IFC et toutes les équipes impliquées dans la préparation de cet accord pour leur dévouement et leur professionnalisme.

Nous nous réjouissons de travailler étroitement avec vous et de faire de cette collaboration un succès éclatant.

Merci à tous, et à très bientôt pour les premiers résultats concrets de cette alliance prometteuse”.

