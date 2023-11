Dans le cadre de la coopération sino-malienne, l’ambassade de la République populaire de Chine au Mali a procédé le mardi 07 novembre à la remise d’un important de lot de matériel de couture à l’association des femmes du génie militaire à travers le service social des armés. La cérémonie de remise s’est déroulée sur la place du 34ème Régiment du Génie Militaire en présence de l’Ambassadeur de la République Populaire de Chine au Mali, Chen Zhihong.

D’une valeur de plus de 20 millions de Fcfa et composée de machines à broder, cette importante donation offerte par l’ambassade de Chine va permettre aux membres de l’association des femmes du Génie militaire de mener des activités génératrices de revenus. L’achat des machines à coudre pour l’Association des femmes du Génie militaire est une façon pour l’Ambassade de Chine d’exprimer sa solidarité envers le peuple malien et pour aider les familles des FAMa en difficulté. C’est ce qu’a indiqué son Ambassade au Mali, Chen Zhihong, qui estime que la relation entre l’armée et le peuple est comme le poisson et l’eau.

Selon le diplomate chinois, la Chine et le Mali entretiennent une amitié traditionnelle. “Depuis l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays il y a 63 ans, la Chine et le Mali ont mené une coopération fructueuse tous azimuts, tout en suivant les principes de l’amitié sincère, de l’égalité, du soutien mutuel et du développement commun” a-t-il souligné. La Chine, selon lui, attache une grande importance à la promotion du bien-être de la population malienne. Le don d’aujourd’hui pour les femmes militaires du Génie constitue une parfaite illustration.

” Cette donation permettra non seulement la création des ateliers de couture, mais soulagera aussi sans nul doute ces nombreux membres des familles de nos compagnons d’armes qui se battent nuit et jour pour la défense de la patrie” s’est réjoui le Directeur général du Service social des Armées. Selon le Colonel-Major Bréhima Samaké, cette action salutaire à l’endroit des familles des militaires est une opportunité pour diminuer les conséquences négatives de ces combats contre les forces du mal sur nos familles.

Développer des activités génératrices

Ce geste désintéressé de l’Ambassade de la République populaire de Chine au Mali démontre toute l’importance des relations entre le Mali et la Chine. « Les machines à broder moderne que nous recevons aujourd’hui représentent plus que des équipements », a rappelé la présidente des femmes des Camps militaires, Nantoumé Fatoumata Doumbia, soulagée d’avoir reçu cette donation. Elles incarnent l’intérêt particulier que l’Empire du milieu porte sur la promotion des femmes du Mali en général et des femmes des militaires en particulier. Ce don permettra de développer des activités génératrices de revenus et aidera à prendre bien soin de nos familles et enfants en absence de nos maris qui sont très souvent loin de nous pour défendre la Patrie, a insisté Nantoumé Fatoumata Doumbia.

La cérémonie a pris fin par la visite de l’atelier de couture des femmes du camp du Génie militaire.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

