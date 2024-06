Dans le cadre de ses œuvres sociales, le président de la Transition continue de donner du sourire aux Maliens notamment ceux qui en ont le plus besoin.

C’est dans ce cadre que l’équipe de ses œuvres sociales sous la conduite de son conseiller spécial, Aguibou Dembélé, a procédé, vendredi dernier, à l’inauguration de deux châteaux d’eau au Palais des pionniers sis à Dianeguéla en Commune VI de Bamako.

La cérémonie officielle de remise s’est déroulée en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, du directeur du palais des pionniers, Siné Dembélé, ainsi que des autorités administratives, communales et coutumières de Bamako.

Le conseiller spécial du président de la Transition, chargé des œuvres sociales, a indiqué que l’inauguration de ces deux châteaux d’eau s’inscrit dans le cadre d’une vaste campagne de remise de plus de 360 ​​forages dont la majorité a été réalisation dans des écoles et des centres de santé. Occasion pour Aguibou Dembélé de rappeler, qu’à travers ce geste, le président de la Transition veut magnifier sa solidarité envers la population malienne et singulièrement les jeunes par l’initiative des pionniers qui constituent les bâtisseurs du Mali Kura.

«C’est la première fois que le chef de l’état propose deux fourrages en même temps et au même endroit. Car, le Palais des pionniers est symbolique et très significatif, en ce sens que les pionniers sont le fer de lance de la citoyenneté», a déclaré le conseiller spécial. Avant d’ajouter qu’à travers ce geste le colonel Assimi Goïta a voulu encourager les pionniers à donner plus de leçons et d’exemples de citoyenneté. Ce, pour que l’amour du pays soit plus répandu et plus visible. Il a saisi l’occasion pour rappeler que les œuvres sociales du président se poursuivront en se diversifiant voire en s’internationalisant.

En tant que premier pionnier, le ministre chargé de l’Instruction civique a vivement remercié le chef de l’État pour sa générosité et son engagement patriotique en faveur des couches fragiles du pays en général et de la jeunesse en particulier. Selon Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, ces deux fourrages vont contribuer à l’amélioration du cadre de vie du palais des pionniers où son département prévoit un programme très ambitieux « Aujourd’hui, nous avons une chance énorme de recevoir ces deux fourrages grâce à cela nous allons avoir de l’eau et l’environnement sera fonctionnel», s’est réjoui le ministre Fomba.

Le chef du département en charge de la Jeunesse a prodigué de sages conseils à la direction et aux pensionnaires du « Temple du civisme » sur la bonne utilisation des installations offertes.

La cérémonie a été marquée par la remise de cadeaux symboliques par la direction générale du palais des pionniers au président de la Transition à travers son conseiller spécial. Les présentes sont composées de tableaux arborant «le chant national des pionniers», en français et «la loi des pionniers», ainsi que le foulard des pionniers. Mais aussi de la plantation par les officiels de deux arbres dans le bosquet de l’établissement.

Aboubacar TRAORE

