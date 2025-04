Manifestation au CICB : Le CNJ-Mali dénonce

Le CICB a accueilli ce samedi 12 avril 2025 une mobilisation historique, initiée par le Conseil national de la jeunesse du Mali (CNJ-Mali). Ce rassemblement avait pour objectif de condamner l’abattage du drone malien par l’Algérie, un acte jugé comme une atteinte grave à la souveraineté du Mali et qui a suscité une vive indignation au sein de la jeunesse malienne et de la société civile qui ont répondu massivement à cette mobilisation générale.

Lors de ce meeting, le président du CNJ-Mali, Sory Ibrahim Cissé, s’est adressé à un auditoire galvanisé, exprimant fermement la position de la jeunesse malienne.

Dans son intervention, il a souligné que cet incident dépasse le cadre militaire et indiqué qu’il reflète un double jeu de l’Algérie, qu’il a accusé de soutenir le terrorisme. Il a appelé les autorités maliennes à réagir avec fermeté et à adopter des mesures rigoureuses pour défendre l’intégrité territoriale du pays.

Les manifestants, déterminés, ont brandi des banderoles et scandé des slogans appelant à l’unité nationale, tout en demandant un renforcement des mécanismes de surveillance de l’espace aérien malien. Ils ont également réclamé des actions diplomatiques fortes pour éviter la répétition de tels événements.

Dans un geste symbolique, certains ont arboré le drapeau marocain, soulignant les relations amicales entre Rabat et Bamako, en contraste avec les tensions croissantes entre le Mali et l’Algérie.

L’abattage du drone, survenu récemment, intervient dans un contexte de relations diplomatiques déjà fragiles entre les deux nations. Tandis que l’Algérie maintient que l’appareil aurait violé son espace aérien, le Mali rejette catégoriquement ces allégations, affirmant que le drone opérait bien dans les limites de son territoire.

Selon des observateurs, cette mobilisation au CICB symbolise le rôle essentiel de la jeunesse malienne dans la défense des intérêts nationaux. Elle met en lumière l’engagement du CNJ-Mali à promouvoir la souveraineté et l’unité du pays.

Une certitude : cet épisode restera gravé comme un moment fort de patriotisme et de détermination pour la jeunesse du Mali.

Ousmane Mahamane

MICRO-TROTTOIR

Entre diplomatie et fermeté

A travers ce micro-trottoir, les habitants de Bamako expriment leurs points de vue sur la crise diplomatique qui oppose le Mali à l’Algérie. Tandis que certains privilégient la diplomatie, d’autres préconisent l’usage de la force pour résoudre cette crise.

Bakari Traoré, (chauffeur de taxi):

“Je suis de près l’actualité politique, et je pense que le Mali doit se préparer à répondre et à se défendre. L’Algérie agit comme un Etat terroriste et les pays arabes manquent souvent de respect envers les nations africaines noires. Oui à la diplomatie, mais il est temps de changer de stratégie et d’être plus agressifs. Nous sommes déterminés à défendre notre pays, quel qu’en soit le prix”.

Léon Kéita, (étudiant en topographie) :

“Le Mali doit rompre tous liens diplomatiques avec l’Algérie. Ce pays n’est pas un bon voisin : il abrite des terroristes et les défend contre un Etat souverain comme le nôtre. Comme on dit, il faut battre le fer quand il est chaud. C’est le moment de montrer au monde que nous sommes les descendants de Soundjata Kéita. Une chose est sûre : le respect, ça s’impose et ça s’arrache”.

Salif Ouattara, (commerçant) :

“Le peuple malien vit déjà dans la misère et l’instabilité politique. Je pense qu’il ne faut pas faire la guerre à un pays frère, surtout à une nation qui possède l’une des armées les plus puissantes de la région. Nous devrions résoudre cette discorde par des moyens diplomatiques”.

Fatou, (étudiante en communication) :

“Je crois que la diplomatie doit primer. Nous, les jeunes, voulons vivre dans un monde de paix et de stabilité. L’Algérie et le Mali partagent des intérêts communs, notamment en matière de sécurité au Sahel. Une confrontation violente ne ferait qu’aggraver la situation et créer davantage de divisions. Les discussions et les négociations sont les clés pour résoudre ce conflit. La force ne devrait être qu’un dernier recours, et il est encore temps d’éviter cela.”

Boubacar, (militant) :

“Il est temps de prendre des mesures plus fermes face à l’Algérie. La diplomatie a échoué à maintes reprises, et nous ne pouvons plus continuer à faire des compromis. Le Mali a des ressources naturelles et une armée ; nous devons protéger nos intérêts. Nous ne devons pas rester dans l’ombre de l’Algérie ou d’autres puissances régionales. Si l’Algérie ne respecte pas nos accords, nous devons être prêts à utiliser la force pour défendre notre territoire et affirmer notre souveraineté”.

Propos recueillis par

Regina Déna (stagiaire)

