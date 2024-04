Momentum Africa : Une nouvelle vision de l’Afrique

Afin de créer un vivier de réflexion et réinvestir le champ intellectuel délaissé à d’autres acteurs (religieux, économique…). Plusieurs personnalités en activité ou à la retraite ont décidé de se réunir pour créer un groupe de réflexion dénommé Momentum Africa (JMA). Objectif : servir de cadre de réflexion, d’analyse et de prospective.

Selon Salif Diakité, président de JMA, dans un environnement en perpétuel mutation, les décideurs ont besoin d’outils et d’expertise pour prendre les décisions en adéquation avec la réalité du terrain. L’idée de créer un Think tank était en gestation depuis 2021: «l’idée remonte lors des préparatifs du centenaire de Jean K Zerbo. À l’époque nous avions formé une plateforme où nous échangions avant de finalement décidé de transformé cet espace en Think tank», déclare M. Diakité.

JMA se présente comme un cercle de réflexion qui aura pour mission de concevoir des propositions concrètes, justes et adaptées à la mutation en cours en Afrique. Un peu plus d’une vingtaine de personnalités de divers horizons au fait des questions économiques, financières, politiques, diplomatiques etc. font partie de ce Think tank.

On peut noter : Seydou Cissouma, membre de la Hac, l’ancien ministre Ousmane Oumarou Sidibé, Djeneba Traoré, ancienne présidente de l’IAO, Ousmane Diallo, ancien directeur de la BCEAO (Mali)…

