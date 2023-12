Monétique : La BDM lance sa nouvelle offre de cartes prépayées

La Banque de développement du Mali a procédé ce mardi 5 décembre 2023, au lancement officiel de sa nouvelle offre de cartes prépayées MasterCard. Cette offre se compose de trois cartes pour les besoins spécifiques de la clientèle à savoir : “A Dan” : pour les jeunes de 15 à 25 ans, “Laâfia” : pour les marchands et “Elite” : pour les grands voyageurs.

La cérémonie, présidée par Moussa Alassane Diallo, ministre de l’Industrie et du Commerce, s’est déroulée dans un hôtel de la place en présence d’Ahmed Mohamed Ag Hamani, président du conseil d’administration de la BDM-SA, de la direction générale de la banque ainsi que Jean Charles Yallet, représentant du partenaire Mastercard, directeur régional Afrique francophone sub-saharienne.

La nouvelle offre des cartes prépayées MasterCard BDM-SA sur le marché s’inscrit non seulement dans le cadre de la mise en œuvre du 1er axe stratégique du plan à moyen terme 2021-2023 de la BDM-SA portant sur l’amélioration continue de la qualité des services à la clientèle avec une forte orientation digitale, mais aussi dans la quête permanente de l’établissement à proposer des solutions adaptées aux besoins des différentes catégories de son clientèle.

Plusieurs temps forts ont marqué l’événement, notamment le contenu de l’offre MasterCard prépayée BDM qui a été présenté aux invités par l’équipe de la direction de la monétique et du digital. Elle se compose de trois cartes pour les besoins spécifiques de la clientèle : la première carte dénommée “A Dan”, est conçue pour les jeunes de 15 à 25 ans (étudiants au Mali et à l’étranger).

La seconde “Laâfia” concerne les marchands (commerçants spécialisés dans le commerce général, les prestations de services, l’import-export régional transfrontalier ou domestique, grossistes effectuant des transactions à fort volume et à fréquence élevée, volume d’affaires mensuel supérieur à 1 million de F CFA).

La troisième carte “Elite” cible les grands voyageurs, les particuliers aux revenus élevés, qui voyagent régulièrement, cadres, dirigeants et hauts fonctionnaires, qui effectuent des missions à l’étranger, revenus mensuels supérieurs à 1 million de F CFA.

Ibrahima Ndiaye, directeur général de la BDM SA, a laissé entendre que la Banque a toujours placé au cœur de son activité, l’innovation technologique afin de répondre efficacement aux besoins et préoccupations de sa clientèle. A l’entendre, cette cérémonie est l’aboutissement de plusieurs mois de travaux intenses des équipes techniques de la BDM-SA et de leur partenaire MasterCard, une entreprise de renommée internationale connue et reconnue dans son domaine d’activité.

Le directeur général témoignera qu’en plus d’être des moyens d’achat, de dépôt ou de retrait, d’épargne, les cartes prépayées MasterCard BDM-SA ont la particularité d’être plus libres en ce sens que leur utilisation n’est pas liée à l’obligation de posséder un compte bancaire. “Elles s’adaptent parfaitement à toutes les formes de mobilité et suivent ainsi les porteurs partout dans le monde”, explique-t-il.

Tous les intervenants ont mis l’accent sur la nécessité, pour les banques, d’innover sans cesse dans la diversité et la qualité des offres afin de répondre aux besoins de plus en plus accrus et urgents de la clientèle de plus en plus exigeante dans un contexte de forte concurrence accentuée par la poussée des grands groupes financiers.

Même écho du côté du ministre Diallo qui a incité les banques à puiser dans le potentiel de créativité et de solutions mises au point notamment par les jeunes maliens pour anticiper sur les solutions aux sollicitations de la clientèle bancarisée ou non.

Ainsi, les nouvelles cartes prépayées MasterCard BDM-SA viennent compléter une gamme de moyens de paiement bien diversifiée et contribueront très certainement à l’amélioration de l’inclusion financière dans l’espace Uémoa.

Ibrahima Ndiaye

