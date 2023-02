Moov Africa Malitel face à la RSE : Une entreprise socialement responsable et plus près des populations

L’opérateur historique de télécommunications au Mali, initialement Sotelma, créée en 1989, est le premier opérateur mobile au Mali. Par le génie de ses responsables, Moov Africa Malitel sous le leadership de Abdelaziz Biddine est devenu le plus performant opérateur en termes de qualité de services des réseaux mobiles et fixes sur l’ensemble du territoire national. Selon des observateurs avertis, ce leadership est le résultat d’un investissement fort de Moov Africa Malitel sur l’ensemble des réseaux pour devenir le plus compétitif des opérateurs téléphoniques du Mali. Lumière sur le parcours et la responsabilité sociale et sociétale d’un champion de l’économie malienne. Aujourd’hui, cette entreprise citoyenne mérite la protection de l’Etat contre l’Association des consommateurs et utilisateurs des télécommunications qui l’oblige à un procès interminable!

Malgré la crise sanitaire qui a frappé tout le monde ces dernières années, nous avons investi plus de 180 milliards F CFA. Pour ces investissements, nous avions deux objectifs principaux. Il s’agit de l’extension du réseau pour toucher au maximum la population. Le 2e objectif, c’est d’assurer un certain niveau de qualité qui est important. Nous avons beaucoup innové sur les offres”, révèle Abdelaziz Biddine, directeur général de la société qui fait preuve d’audace et d’innovation en jetant les bases d’une économie digitale dynamique.

Des actions audacieuses qui ont propulsé la société Moov Africa Malitel au-devant de la scène nationale et internationale et qui lui ont permis de remporter le prix de “La Palme internationale de l’entreprise la plus dynamique du secteur de la télécommunication lors de l’édition 2022 du Gala des 100 entreprises les plus dynamiques” que le Mali a eu l’honneur d’abriter le 7 janvier 2022 à l’hôtel Radisson Collection.

Notons que le Gala des 100 entreprises les plus dynamiques a pour objectif de contribuer à renforcer la visibilité internationale des 100 meilleures entreprises évoluant dans différents secteurs d’activités au Mali.

Moov Africa Malitel, une entreprise citoyenne au service de l’humanitaire

La société Moov Africa Malitel, sous la conduite de son directeur général Abdelaziz Biddine, s’illustre quasiment au quotidien par une assistance sociale et humanitaire en faveur des couches vulnérables dans notre pays, mais aussi en faveur des femmes et des enfants, sans oublier des actions fortes dans les domaines de l’éduction et de la santé.

Dans le cadre de la 27e édition du Mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion (2022), l’entreprise citoyenne a ainsi fait un important don de vivres (riz, mil, sucre, lait, huile), d’équipements médicaux aux structures sanitaires, d’équipements agricoles aux femmes maraichères.

Dans la même dynamique, Moov Africa Malitel a également fait don de salles de classes et des forages à des communautés. En détail, les dons offerts étaient composés d’équipements sanitaires pour deux centres de santé communautaire, des kits scolaires pour les enfants, de papiers brailles et matelas pour l’Umav, d’appareils auditifs et d’ordinateurs pour les sourds-muets, des tricycles pour la Fédération des handicapés, une trentaine d’ordinateurs pour équiper deux salles informatiques dans deux lycées avec des connexions Internet haut débit gratuites…

Ce n’est tout, il y a aussi la construction de trois salles de classes au niveau de l’Ecole fondamentale de Goubadabo, des plateformes multifonctionnelles pour la fabrication de savon dans le cadre du projet d’autonomisation des femmes. Sans oublier des motopompes, des forages et des vivres (riz, mil, sucre, lait, huile) pour plusieurs associations d’accueil et d’aide à l’Enfance comme la pouponnière, le tout pour un coût global de 200 millions de F CFA. Un geste fortement apprécié par les autorités de la Transition, puisque contribuant à soulager les souffrances de plusieurs couches défavorisées et d’améliorer les plateaux techniques dans certaines localités.

A cette occasion, des témoignages n’ont pas manqué pour magnifier les actions de la société. Ainsi, pour le Maire de la Commune IV, “Moov Africa Malitel a bien compris en initiant une telle journée de solidarité.

Il s’agira de distribuer une partie de ses bénéfices à ceux qui souffrent, qui n’ont pas les moyens pour vivre, qui ont des difficultés à se faire soigner. Voilà pourquoi, nous saluons cette initiative. Au nom du conseil communal, nous remercions la direction générale de Moov Africa Malitel pour ce geste combien salutaire”.

Même appréciation pour le maire de Niantasso, Boling Dembélé, qui fera savoir que ces dons permettront de soulager les souffrances des populations bénéficiaires et à améliorer les plateaux techniques de sa localité. “Cette action humanitaire est une première dans les annales de Niantasso. C’est le lieu pour nous de remercier la direction générale et l’ensemble du personnel de Moov Africa Malitel pour cette marque de confiance envers les populations de Niantasso”, avait souligné Boling Dembélé, avant de formuler d’autres doléances ; à savoir : la construction d’un centre de santé, le manque d’ambulance, la couverture au réseau de téléphonie mobile…

Le ministre délégué auprès du ministre de la Santé et du Développement social, chargé de l’Action humanitaire, de la Solidarité, des Réfugiés et des Déplacés, Oumarou Diarra, qui était visiblement très heureux de participer à cette journée de solidarité de Moov Africa Malitel, avait lui aussi exprimé la gratitude du gouvernement malien à l’endroit de l’opérateur historique de téléphonie, non sans inviter d’autres entreprises à emboiter les pas de Moov Africa Malitel, convaincu que “la solidarité est une action de tous les jours…”

Quand la solidarité se conjugue au féminin à Moov Africa Malitel

A Moov Africa Malitel, la solidarité n’est pas l’affaire de la seule direction, mais de tout le personnel de la société. En effet, toujours dans le cadre du Mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion, le Comité des femmes de Moov Africa Malitel a procédé, en novembre 2022, à une remise de don de kits sanitaires aux femmes atteintes de la fistule obstétricale au Centre Oasis du CHU du Point G. A cette occasion, Mme Traoré Mariétou Sidibé, présidente du Comité des femmes, a clairement rappelé que Moov Africa Malitel est une entreprise citoyenne dont la direction et le comité qu’elle dirige ont l’ambition d’aider les plus démunis de notre société.

“C’est pourquoi nous sommes auprès de nos sœurs fistuleuses du Centre Oasis du Point G. Ce don, financé à 80 % par la direction de Moov Africa Malitel et 20 % par le Comité des femmes, est composé de 32 balles de couches pour adultes, 150 cartons de savons morceaux, 120 bidons de savons liquides et 120 bidons d’eau de Javel”, a-t-elle indiqué, invoquant le bon Dieu, presqu’en larmes, afin de faire un miracle pour ces femmes qui souffrent de cette maladie. Elle a saisi l’occasion pour lancer un cri de cœur à tous les Maliens afin d’aider les autorités à lutter contre cette maladie en interdisant les mariages précoces qui en constituent les causes principales.

La direction du CHU du Point, par la voix d’Amadou Alkaya Touré, chef de service des ressources humaines, n’a pas manqué de remercier le Comité des femmes et la direction de Moov Africa Malitel pour ce geste, avant d’assurer que l’administration prendra toutes les dispositions pour que la donation soit utilisée à bon escient.

Notons que les femmes fistuleuses sont des femmes qui, au cours d’un accouchement difficile, sont victimes d’une sorte de trou qui se crée entre la vessie et le vagin, les empêchant ainsi de retenir les urines.

Les enfants, toutes catégories confondues, sont aussi concernés

Toujours en exécution de son plan d’action pour le Mois de la solidarité 2022, l’opérateur historique de téléphonie mobile au Mali, Moov Africa Malitel a aussi réussi à donner du sourire aux enfants pensionnaires de l’Association malienne de lutte contre les défiances mentales chez l’enfant (Amaldeme), avec la remise de 50 kits scolaires en octobre 2022. Une opération renouvelée le jour suivant en faveur des tout-petits du Village d’Enfants SOS de Sanankoroba. Des actions qui rentrent tout naturellement dans le cadre de la responsabilité sociétale d’entreprise si chère à Moov Africa Malitel.

Le mois de ramadan, un autre moment fort de la solidarité de Moov Africa Malitel

Traditionnellement, Moov Africa Malitel fait des dons en vivres pendant le mois de Ramadan. Une tradition à laquelle la société n’a pas dérogé durant le ramadan 2022, où une dizaine d’associations ont bénéficié de sa main tendue en avril 2022, à travers des dons composés de bidons d’huile de 5 litres, de sacs de riz, de sucre, de mil, de lait et de pâtes alimentaires.

“C’est une tradition chez Moov Africa Malitel ; à la faveur de chaque mois de ramadan, nous savons que les besoins des associations caritatives et des associations d’aides aux plus démunies sont très importants. C’est pourquoi, nous leur donnons des vivres en cette période pour qu’en retour, elles puissent venir en aide à leurs membres”, avait indiqué à cette occasion Sidi Mohamed Dembélé, secrétaire général de Moov Africa Malitel.

Il précise que ces associations ne sont pas choisies au hasard, mais sur des critères d’implantation et de preuves par rapport au nombre. “La journée est doublement significative, non seulement c’est un vendredi, mais aussi c’est le 7e jour du mois de Ramadan. Je ne peux que me réjouir de cette remise et remercier le donateur”, avait déclaré Mogaze Ag Iknane, directeur exécutif de l’Association malienne de lutte contre les déficiences mentales (Amaldeme).

“Par la grâce du Dieu, nous venons de recevoir la main tendue de Moov Africa Malitel. Cette donation nous réconforte beaucoup en cette période difficile pour tout le monde, particulièrement pour nous les personnes handicapées. Une main tendue comme ça nous rassure et nous donne envie de continuer, car on se sent accompagné, soutenu et respecté. Nous savons que le handicap est un facteur aggravant de la pauvreté, et ce don va nous soulager pendant un moment. Nous les remercions très sincèrement et leur souhaitons beaucoup de progrès”, s’était réjouie Mme Diakité Rokiatou Diakité, présidente de l’Association pour le renforcement des capacités des personnes handicapées (ARCAPH).

“Avec Moov Africa, c’est la joie chaque fois. Ce n’est pas la première fois et nous espérons que ça ne sera pas la dernière fois non plus. Ce don est venu au bon moment, car on n’arrive plus à acheter de l’huile, de mil. On ne peut même pas parler du sucre, car il vaut mieux être diabétique aujourd’hui pour ne pas l’acheter. Nos vœux sincères pour la prospérité de la maison et le retour de la paix au Mali”, avait, pour sa part, souhaité Maly Bibi Sangho de l’Orphelinat Niaber.

Notons aussi que durant les 30 jours du mois de ramadan, Moov Africa Malitel choisit 30 mosquées dans les différentes communes de Bamako pour organiser la rupture du jeûne en leur sein, le tout pour un coût de plusieurs millions de FCFA.

Moov Africa Malitel, c’est aussi un soutien au Savoir, aux grands foras…

Ainsi, dans le cadre de l’organisation de la 23e édition du forum de Bamako, l’équipe du Forum de Bamako conduite par Abdoullah Coulibaly a été reçue, le 25 janvier 2023, au siège de Moov Africa Malitel par Abdelaziz Biddine, directeur général de la société qui affirmera, au cours de cette rencontre, que toutes les entreprises qui ont une vision et qui aiment le Mali doivent accompagner le Forum de Bamako qui contribue, à ce moment précis de l’histoire du Mali, à l’attractivité de la destination Mali, à rassurer et encourager les investisseurs à venir investir au Mali. Et d’affirmer que c’est de la responsabilité des entreprises et des opérateurs économiques de soutenir de telles initiatives.

D’où son soutien sans réserve à l’organisation de la 23e édition du Forum de Bamako, dont la simple tenue donne une vision positive de la destination Mali. Il a d’ailleurs proposé des pistes d’intervention, comme le rôle des Ntic pour l’amélioration des rendements agricoles dans le monde rural, mais aussi leur contribution dans l’Education et la Santé, convaincu que la solidarité avec les plus démunis, singulièrement dans le monde rural, peut être un facteur important de paix.

Enfin, il a insisté sur l’importance des événements comme le Forum de Bamako qui est une vitrine du Mali à l’international. Il a réitéré la disponibilité de Moov Africa Malitel à accompagner le Forum et invité les opérateurs économiques à soutenir ce genre d’initiative bénéfique pour l’image du pays.

… Et aussi, la reconnaissance du mérite

Ils sont en effet au total une vingtaine de cadres et agents à être primés dans différentes catégories lors de la 3e édition de la Nuit du mérite de Moov Africa Malitel, qui s’est déroulée le 19 janvier 2023, à l’hôtel Azalaï Salam. Huit entités ont aussi été distinguées.

Le Prix spécial du directeur général de Moov Africa Malitel a été décerné à l’ancien secrétaire général de l’entreprise, Dahirou Diallo, actuel président de l’Association des retraités des télécommunications (Aretel), qui a reçu son trophée des mains de Abdelaziz Biddine.

Il s’agissait, au cours de cette Nuit du mérite, pour l’entreprise citoyenne, de célébrer les “Meilleurs agents” et “Meilleures entités” qui se sont distingués au cours de l’année 2022. L’événement s’est déroulé en présence du représentant du ministre de la Communication, de l’Economie numérique et de la Modernisation de l’administration, Souhahébou Coulibaly, du président du conseil d’administration de Moov Africa Malitel, Hamza Almadou Cissé, du président de l’Association des retraités des télécoms, Dahirou Diallo, et du secrétaire général de la société, Sidi Dembélé.

Plusieurs invités de marque et partenaires étaient également au rendez-vous à l’image du président du Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm), Habib Sissoko, et Oumar Baba Traoré, président de l’Association des journalistes sportifs du Mali (AJSM).

Pour cette édition de la Nuit du mérite, une vingtaine de cadres et agents ont été primés dans différentes catégories, à savoir le Prix de la performance, le Prix de l’excellence, les Prix spéciaux et le Prix spécial du directeur général de Moov Africa Malitel.

Pour le Prix de la performance, les récipiendaires ont pour noms : Mahamadou R. Diop (chef département contrôle de gestion), Mohamed Lamine Dicko (chef service inspection et contrôle), Ibrahima Falaye Kéita (chef service gestion RH), Mallet Camara (juriste), Mme Camara Diaty Sylla (chef d’agence), Badiéka Koumaré (chef du Centre accès radio mobile), Moussa Traoré (chef d’agence), Amadou Samba Diallo (gabier), Garan Coulibaly (chef du Centre de transmission), Oumar Togola (technicien exploitation et maintenance), Amadou Konaté (technicien exploitation et maintenance).

Les lauréats du Prix de l’excellence sont Brahim Khomsi (chef du département marketing), Mme Diarra Djénéba Camara (technicienne exploitation informatique), Mamadou Coulibaly (responsable prospection FTTH), Oumar Maïga (technicien exploitation et maintenance), Youssouf Cissé (chauffeur).

Les Prix spéciaux ont été décernés à Youssouf Diarra (chef du département réseau fixe) et Moussa Traoré (chauffeur).

Concernant les entités, elles sont au total huit à être récompensées. Il s’agit du département Moov Money, du Service ingénierie et déploiement, du Service des affaires sociales et de la direction des ressources humaines, du Service exploitation et maintenance, du Service production informatique, des directions régionales de Sikasso et Koulikoro.

Le Prix le plus attendu, à savoir celui du directeur général, a été décerné cette année, comme dit plus haut, à Dahirou Diallo, président de l’Association des retraités des télécommunications.

Le directeur général de Moov Africa Malitel était visiblement très heureux de remettre ce Prix à ce cadre hors pair, qui a gravi plusieurs échelons. Il fut conseiller au ministère de la Communication à une période de changements structurels et il a également dirigé plusieurs procédures d’adoption de textes fondamentaux et de projets de loi.

Doté d’un sens élevé du devoir toujours accompli, d’un engagement et d’une exemplarité sans commune mesure, Dahirou Diallo a servi comme secrétaire général à la Sotelma avant de faire valoir ses droits à la retraite en décembre 2006.

“Le choix porté sur vous n’est pas fortuit. Vous étiez engagés, déterminés, assidus, ponctuels et efficaces dans l’exercice de votre travail et vous avez dépassé les objectifs qui vous ont été fixés par votre hiérarchie. A partir de maintenant, vous avez la redoutable charge de ne point décevoir et de prouver à chaque instant, la justesse du choix porté sur vous par votre hiérarchie pour ces différents prix. Aussi, voudrais-je vous exhorter à l’exemplarité dans l’accomplissement de vos tâches quotidiennes et dans le respect de la hiérarchie et de vos collègues”, a déclaré Abdelaziz Biddine en s’adressant aux agents admis à faire valoir leurs droits à la retraite. Et d’encourager les autres travailleurs en ces termes : “Aux collaborateurs qui n’ont pas été primés cette fois-ci, je voudrais dire qu’ils n’ont pas démérité. Que cette cérémonie soit pour eux, un encouragement à mieux faire, à s’impliquer davantage bref, à se surpasser ! Je profite de cette heureuse occasion pour en appeler à la mobilisation de tous autour des objectifs fixés pour l’année 2023. Je sais que votre détermination et votre engagement ne seront pas pris à défaut face aux défis à venir et que ces derniers seront relevés de la plus belle manière”.

L’occasion était également bonne pour le directeur général de Moov Africa Malitel de rendre hommage au président du Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm), Habib Sissoko, pour sa présence à cette soirée, et aussi le président de l’Association des journalistes du sport du Mali (AJSM), Oumar Baba Traoré.

La solidarité, vue par Abdelaziz Biddine, DG de Moov Africa Malitel

Si le soutien de l’entreprise à l’éducation, à la santé, aux activités génératrices de revenu, à l’accès à l’eau potable, aux sports et à la culture est constant chez Moov Africa Malitel partout au Mali, il y a une vision et une motivation derrière tout cela et dont seul a le secret son directeur général Abdelaziz Biddine. Et il en dévoile un pan ici. “Quand on arrive au Mali, on est frappé tout de suite par l’élan de générosité des Maliens et par leur sens aigu du partage. Au fil du temps, on découvre que ces valeurs constituent le socle du vivre ensemble de la société malienne.

Le Mois de la solidarité auquel nous avons l’honneur de prendre part aux côtés de l’Etat malien, nous renvoie à ces valeurs et aux qualités exceptionnelles que nous avons découvertes ici au Mali tout au long de notre mission à la tête de Sotelma-SA. Les qualités exceptionnelles ont pour noms : patriotisme, dévouement, détermination face aux multiples défis quotidiens, solidarité légendaire et respect de l’autre quel que soit son statut social…

Dans notre monde d’aujourd’hui en proie à de multiples crises, il y a des gens qui n’ont pas assez à manger, des gens à qui, il manque un toit, des gens qui ne peuvent accéder à l’éducation faute de classes ou qui ne peuvent accéder à des soins médicaux faute de structures sanitaires. Partout sur la planète, y compris au Mali, ces gens ont besoin de notre solidarité agissante. Nous osons espérer que cette modeste contribution de Moov Africa Malitel aidera des personnes malades à bénéficier d’un meilleur confort de soin, des élèves, à acquérir un savoir pointu et des orphelins à bénéficier de plus de chaleur et d’humanité. Pour cette participation, Moov Africa Malitel réaffirme son statut d’entreprise citoyenne, sa disponibilité et sa proximité avec le peuple malien en cette fête de la solidarité et du vivre ensemble. Dans cet élan de solidarité, nous ambitionnons de participer au soulagement des besoins des populations maliennes”, note-t-il ainsi, non pas sans réitérer, au nom du groupe Maroc Télécom, de Moov Africa Malitel et de tout le personnel, “son ferme engagement à contribuer à l’émergence d’un Mali nouveau uni et solidaire à la pointe des technologies de l’information et de la communication”.

Sponsoring avec le CNOSM pour le plus grand bonheur du sport malien

Moov Africa Malitel contribue surtout à la promotion et au développement du sport au Mali. C’est dans ce cadre que l’entreprise citoyenne a signé un partenariat avec le Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm) pour le sponsoring des fédérations sportives. Grâce à ce partenariat plusieurs fédérations parviennent à réaliser leur plan d’action.

Ce partenariat est apprécié à juste titre non seulement par les leaders des fédérations mais aussi par le président du Cnosm Habib Sissoko.

“Franchement le président du Cnosm est digne de confiance, un bon partenaire, généreux et sociable. Il prend tellement de coups. L’argent du financement des compétitions du judo vient du Moov Africa Malitel à travers le Comité national olympique et sportif du Mali (CNOSM). Les fonds sont mobilisés au niveau du CNOSM qui les met à la disposition des fédérations afin de mener leurs activités. Les fonds du sponsoring avec Moov Africa Malitel sont déposés au niveau de la comptabilité du CNOSM.

Au niveau de la Fédération malienne de judo, nous nous réunissons pour dégager l’activité mensuelle qui peut concerner une coupe ou un tournoi. Ce sont ces activités qui sont menées à travers le pays. En plus de cela, il y a des sorties à l’extérieur. Souvent, nous sommes épaulés par le président du CNOSM. Avant chaque compétition, nous déposons un devis au niveau de la comptabilité du CNOSM et le montant arrêté est mis à la disposition de la fédération pour mener l’activité. Une fois que l’activité est terminée, nous ressemblons les justificatifs pour être remis à la comptabilité. Maintenant, pour avoir droit à un autre financement par rapport à une autre activité à mener, tant que ces justificatifs ne répondent pas aux critères, cette fédération n’aura pas droit à un autre financement afin de mener une autre activité.”, témoigne le colonel Abdoulaye Kéïta, 1er vice-président de la Fédération malienne de judo.

Même sentiment de reconnaissance chez Wahabou Zoromé, président de la Fédération malienne d’escrime. “Le Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm) est l’émanation de l’ensemble des fédérations sportives du Mali. Aujourd’hui, plus que jamais, le Cnosm joue un rôle fondamental sinon indispensable par rapport au développement du sport au Mali. Quand vous prenez une institution comme telle, il faut absolument que vous parliez de son président, c’est-à-dire le président Habib Sissoko qui est en train de tout mettre en œuvre pour que des compétitions au niveau national puissent se tenir régulièrement. Et ce qui illustre cela, c’est le partenariat qui existe entre le Comité national olympique et sportif du Mali et les fédérations sportives via le sponsoring Moov Africa Malitel. Ce partenariat est un exemple à saluer parce que ce genre de partenariat n’existe nulle part en Afrique”, se félicite M. Zoromé.

Toujours dans le cadre de son appui au sport malien, l’Association des journalistes sportifs du Mali (AJSM) n’est pas en reste car Moov Africa Malitel l’accompagne dans ses activités. D’ailleurs, elle vient de signer un nouveau contrat de partenariat avec l’AJSM pour une durée de trois ans. Aujourd’hui, ce partenariat est cité en exemple en Afrique.

El Hadj A.B. HAIDARA

