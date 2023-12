Moov Business Day : Une rencontre exceptionnelle de BtoB dédiée exclusivement aux entreprises et aux Grands comptes

Une nouvelle ère dans les relations de Moov Africa Malitel avec ses partenaires

Le mercredi 13 décembre 2023 au Radisson collection, le Directeur général de Moov Africa, Abdelzaziz Biddine, a échangé avec les responsables des entreprises partenaires et la presse sur les solutions entreprises de Moov Africa Malitel dénommées “Moov Business Day”.

Dans ses propos, le Directeur général de Moov Africa Malitel, Abdelzaziz Biddine a fait savoir que “Moov Business Day” est une rencontre exceptionnelle de BtoB dédiée exclusivement aux entreprises et aux Grands comptes et qui va marquer une nouvelle ère dans les relations de Moov Africa Malitel avec ses partenaires qui font confiance en l’entreprise. Il a dit que cette rencontre a pour objectif de présenter les Solutions innovantes de Moov Africa Malitel aux partenaires, tout en leur exprimant la gratitude de l’entreprise pour leur constante fidélité. “Conscient de l’importance cruciale de maintenir un contact direct avec nos clients VIP, Moov Africa Malitel a initié cet événement afin de pérenniser ses efforts pour votre satisfaction et d’approfondir notre compréhension de vos besoins.

Aujourd’hui, avec Moov Africa Malitel, la connexion des entreprises via la fibre optique est en plein essor. Notre ambition est d’accélérer encore les investissements dans ce domaine afin d’atteindre une large couverture de toutes des grandes villes du pays, avec des débits atteignant jusqu’à 2Gbits. De même, les “Liaisons Spécialisées” sont une réponse personnalisée à vos besoins spécifiques, garantissant une connectivité sans faille pour améliorer productivité. C’est aussi le lieu de vous proposer notre service Moov-Money, qui offre des solutions adaptées de collecte de fonds et de paiement des salaires en toute sécurité. Au-delà de cette gamme complète et variée de solutions, la grande nouveauté, c’est le lancement de notre tout nouveau Centre d’Appels, exclusivement dédié aux Entreprises. Je souhaite vivement que cette initiative renforcera notre engagement pour une communication fluide et efficace, mettant les entreprises au cœur de nos préoccupations. Votre satisfaction demeure notre raison d’être. Au moment où nous nous apprêtons à accueillir la nouvelle année, à toutes et à tous, je formule des vœux ardents pour une année de paix, de réussite, de prospérité dans un Mali réconcilié où il fera bon vivre”, a annoncé Abdelzaziz Biddine.

Après ces annonces du Directeur général, les solutions d’entreprises de Moov Africa Malitel ont été présentées au public par le responsable des services des entreprises, Balla Coulibaly. Il a présenté une gamme d’offres variées de solutions pour les entreprises. Il s’agit du réseau numérique à intégration de service «RNIS» avec une large palette de services. Parmi ces solutions, il y a également Moov Money et d’autres produits innovants. Selon Bakary Samaké, Moov Money est la solution mobile qui permet au client d’accéder à une gamme de services financiers via son téléphone. Ainsi, le client Moov Africa peut bénéficier des services de dépôt, retrait et transfert d’argent. Il peut effectuer l’achat de recharges Moov Africa pour lui et pour autrui. Les opérations financières sont le retrait d’argent, le transfert d’argent, l’achat de recharge Moov Africa, le paiement de Facture Moov Africa, le paiement électricité/eau, l’abonnement TV, le paiement frais de scolarité, les opérations bancaires, les paiements marchand. Comme avantages pour le client, Moov Money permet aux abonnés Moov Africa de recevoir et d’envoyer de l’argent, de jour comme de nuit (24h/24 et 7 jours /7), depuis le mobile, partout au Mali. Il suffit au client de composez *166# pour accéder au menu Moov money.

Parmi les autres solutions d’entreprises présentées, il y a, entre autres, l’offre Teliman dont la consommation est facturée avec la taxation à la seconde ; l’offre Optimum plus dont l’envoi des messages SMS est gratuit mais l’appel coûte 75 F CFA ; l’offre Data Roaming qui concerne les appels et les SMS à partir de l’extérieur ; l’offre Liaison louée entreprises qui est de haut débit sans ou avec Internet avec fibre optique et d’autres supports. Il est conçu et spécialisé pour les grandes entreprises comme les banques, Somagep et autres.

Au cours de la journée, Moov Africa Malitel a fait des heureux gagnants avec une Tombola dont les tickets ont été tirés au sort. Les cadeaux comprenaient des Wifi 4 G avec 200 Giga et 6 mois d’abonnement au Wifi fibre optique.

Siaka DOUMBIA

