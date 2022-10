Le Conseil national du patronat du Mali (CNPM) a, depuis le samedi 1er octobre 2022, un nouveau président. Il s’agit de Mossadeck Bally, le patron du groupe Azalaï qui a été porté à la tête de l’institution pour un mandant de 5 ans au cours d’un scrutin tenu dans la salle de conférence dudit conseil. Il était l’unique candidat. Le consensus est passé par là.

‘est sans surprise que le président du groupe Azalaï, Mossadeck Bally, a été porté à la présidence du Conseil national du Patronat du Mali (CNPM). Ce, au terme de l’assemblée générale élective organisée par l’administration provisoire. Nul besoin de rappeler que cela fait environ deux ans qu’une crise profonde secouait la vie de cette institution avec deux bureaux parallèles dirigés par Mamadou Sinsin Coulibaly et Amadou dit Diadié Sankaré.

Durant son mandat, l’administration provisoire, après avoir toiletté les textes qui ont écarté toutes possibilités aux anciens présidents du CNPM de se présenter, est passée à la vitesse supérieure avec l’élection d’un nouveau bureau. Ainsi, les différents groupements ont opté pour le consens autour d’un homme d’expérience, respecté dans le milieu des affaires pour donner un nouveau souffle au Conseil. Ce choix s’est porté sur Mossadeck Bally, promoteur de la chaine hôtelière Azalaï présente dans plusieurs pays de la sous-région. Ainsi, sur les 129 délégués aux assises, ce sont 117 qui ont voté en faveur de Mossadeck Bally.

Après son élection, Bally, désormais à la tête d’un bureau de 40 membres, a salué l’administration provisoire qui a permis, selon lui, CNPM de se relever. Il a remercié tous les groupements professionnels du conseil pour leur mobilisation sans faille dans la réussite de ce processus. “Le moment est venu de nous rassembler pour cela, nous tendons la main à tous les membres du secteur privé sans exclusive. C’est le temps de se projeter vers le futur car notre économie, nos entreprises se portent mal. C’est le temps aussi pour nous de se projeter pour relever nos entreprises, notre économie et le pays”, a soutenu le nouveau président. Pour lui, leur organisation en tant que faitière, syndicat du secteur privé, ne ménagera aucun effort pour défendre leurs intérêts de façon citoyenne, professionnelle.

A ses collègues du nouveau bureau, il les a rappelés qu’ils sont là pour servir et ne doivent rien attendre à titre individuel ou personnel du CNPM.

“Notre plus grande satisfaction sera qu’au terme des 5 ans de mandat, que nous nous retrouvions dans cette salle et que ces mêmes délégués soient satisfaits de leur choix, de notre mission. C’est notre seule et unique ambition dans ce bureau”, a fait savoir le président Mossadeck Bally.

Le CNPM jouera son rôle dans la construction du pays

Aux autorités publiques, le président Bally a annoncé les couleurs.

“Le conseil a traversé une crise profonde, il est aujourd’hui débout et jouera son rôle dans la construction de ce pays. Il sera un interlocuteur privilégié, professionnel, rigoureux, intransigeant et exigeant vis-à-vis des autorités publiques pour qu’ensemble, public et privé, nous construisions la terre de nos ancêtres. Nous devons nous donner la main, car la division ne nous mènera nulle part. Nous ne sommes pas des adversaires, nous créons la richesse, et les emplois dans ce pays ; donc, nous avons un objectif commun… Si nous sommes divisés, personne ne nous écoutera”, a conseillé Mossadeck Bally ; tout en sollicitant l’accompagnement et les bénédictions des uns et des autres.

Notons que dans ce nouveau bureau, on retrouve des poids lourds du secteur privé malien comme Ibrahim Diawara de Ibi Group (premier vice-président), Houd Baby (deuxième vice-président), Sidi Dagnoko de Spirit (troisième vice-président), Seydou Nantoumé du Groupe Toguna Agro-industrie….

Cette élection a été saluée par les nombreux délégués à l’image de Mme Berthé Minian Bengaly, présidente de la fédération nationale des consultantes du Mali. Selon elle, Mossadeck Bally est l’homme de la situation.

“Nous nous sommes retrouvés et nous avons mis le secteur privé au-dessus de tout ce qui a valu cette assemblée générale élective soldée par la présence d’une seule liste consensuelle. Car nous sommes dit, il ne sert à rien qu’on aille en rang dispersé. Et cette liste consensuelle regroupe 34 groupements professionnels donc 129 délégués. Pour moi, le président Mossadeck Bally est l’homme de la situation car choisi de manière consensuelle. Aussi, il est décrit comme un homme de rigueur, il a les compétences requises et œuvre surtout pour l’union et la cohésion”, a témoigné la présidente de la Fédération nationale des consultantes du Mali.

Bien avant l’intervention de Mossadeck Bally, le président de l’administration provisoire, le doyen Soya Golfa, avait salué, dans une intervention très acclamée, le travail abattu par sa structure et les délégués. Il a aussi salué le déroulé du scrutin et a montré toute sa disponibilité à conseiller, orienter le nouveau bureau.

Notons qu’en début de semaine, le nouveau présidentet les membres de l’administration provisoire ont été reçus par le ministre de l’Industrie et du commerce, Mahmoud Ould Mohamoud.

Kassoum THERA

Après son élection à la tête du CNPM :

Mossadeck Bally et son bureau reçus par le ministre de l’industrie et du Commerce

Elu pour un mandat unique de 5 ans à la tête du Conseil national du patronat du Mali (CNPM), avec 117 voix sur 129 délégués inscrits, soit avec 90,70 % des suffrages exprimés, Mossadeck Bally, dirige un bureau de 31 membres dont cinq femmes, à la faveur de l’assemblée générale élective de samedi dernier. Le nouveau président est un fin entrepreneur, ayant réussi l’intégration africaine à travers l’hôtellerie.

n secteur dans lequel il évolue depuis une trentaine d’années. Aujourd’hui, sa chaine hôtelière constituée d’hôtels qui s’étend au Sénégal, en Côte d’Ivoire, au Burkina Faso, en Guinée, au Niger et au Cameroun. Il est le premier Africain à réussir ce pari dans la sous-région. Introduisant son propos, le Patron des patrons, non moins PDG du Groupe Azalaï, dira, qu’il est venu partager avec le chef du département de l’Industrie et du Commerce, la vision qu’il entend insuffler au CNPM. Pour Mossadeck Bally, le temps est venu pour son organisation en tant que syndicat du secteur privé de défendre les intérêts de façon citoyenne, professionnelle, sans acharnement. “Le temps est aussi venu de se projeter vers le futur, insuffler une nouvelle dynamique à une institution qui doit désormais rassembler l’ensemble des acteurs du secteur privé. Le pays traverse une crise sécuritaire, à laquelle s’est greffée, une crise économique, due à l’embargo économique et financier, imposé par la conférence des chefs d’Etat de l’Uémoa et de la Cédéao”. Avant de conclure son propos, le président du Conseil national du patronat estimera qu’il est temps de procéder à une transformation durable de l’économie malienne. “Une transformation qui s’opérera à travers les ressources naturelles dont le pays regorge, notamment (le coton et l’or). Le secteur privé national est présent dans tous les secteurs d’activités. Le moment est venu de se ceindre les reins, et lancer le «renouveau du développement socio-économique du pays»”, a-t-il conclu. Le ministre de l’Industrie et du Commerce ne manquera pas de féliciter le président du CNPM, avant de lui réitérer son soutien et celui du gouvernement, dans l’accompagnement de sa mission, avant de lui rappeler que les portes du département lui sont largement ouvertes, en vue de mener à bien sa mission. Auparavant, le ministre Mahmoud Ould Mohamed a félicité le président et les membres du bureau de l’administration provisoire, dirigée par le doyen Soya Golfa, pour la qualité du travail.

Ishaq MAIGA

