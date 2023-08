Le projet solidaire Mali et ses partenaires Fond climat Mali et l’UNESCO ont procédé à la remise de la quatrième tranche des foyers Améliorés destinés aux femmes de Siby et de Bancoumana dans la commune rurale de Siby. Cette initiative rentre dans le cadre de son projet PARSAF. C’était mardi 8 Août 2023 à Siby en présence du directeur exécutif du projet PARSAF, Aboubacar Baya Touré, du sous préfet de Siby, du chef des eaux et forêts de Siby, des autorités coutumières et de plusieurs personnalités.

Selon Aboubacar Baya Touré, directeur exécutif de L’ONG projet Solidaire Mali, cette donation de 500 foyers Améliorés à 250 ménages (soit deux par ménage) rentre dans le cadre du projet PARSAF qui est financé par le fond climat Mali, coordonné par l’UNESCO et mise en œuvre par l’ONG projet solidaire articulé autour de trois axes.

« Le tout premier axe porte sur l’apiculture couplée au maraîchage pour la reconversion de 72 exploitants de charbon, avec comme finalité, la construction d’une maison du miel à Siby. Le second axe est sur le reboisement de 35 hectares de forêts dégradés dans 24 villages, avec la création et la formation des comités villageois de protection de l’environnement sur la production des plants et techniques de reboisement. Le dernier axe porte sur la vulgarisation de 3500 foyers Améliorés performants à l’endroit de 1750 ménages vulnérables ».

A l’en croire, courant cette période, des activités de reboisement, de maraîchage, d’apiculture de vulgarisation de foyers Améliorés, de construction de la maison du miel, de formation et de sensibilisation des bénéficiaires opérationnels femmes et jeunes sur la consommation rationnelle de l’énergie, la prise de conscience des enjeux du changement climatique avec des missions de mobilisation des populations et autorités locales sont au cours.

Quant au chef des eaux et forêts, Lassana TRAORÉ et le maire de Siby, Daouda KEITA, ils n’ont pas manqué de saluer la réalisation d’une telle initiative à l’endroit des femmes de la localité avant d’inviter les bénéficiaires d’en faire un bon usage.

Les femmes bénéficiaires ont exprimé leur sentiment de joie par rapport à la réception de ces joyaux et ont remercié chaleureusement les donateurs.

« Nous sommes vraiment honorés de recevoir ces foyers, je remercie l’ONG projet solidaire Mali et tous ses partenaires techniques et financiers d’avoir pensé à nous les femmes de Siby. Nous allons utiliser ces foyers métalliques comme il le faut », a laissé entendre Sali Keita, bénéficiaire.

Pour sa part, la sous préfet de Siby Élisabeth Tewa MOUSSATEMBEDOUNO a invité la population à une prise de conscience des enjeux du changement climatique. Par la même occasion, elle a invité les femmes bénéficiaires d’utiliser ces foyers pour préserver la nature.

Par ailleurs, l’équipe a visité la maison de miel composée d’un bloc administratif et d’un bloc technique. Concernant le reboisement sur 35 hectares prévus, 25 ha réalisés. Ce site de reboisement de 25 hectares a aussi été visité et le site de fabrication des foyers Améliorés en métallique.

La remise symbolique des foyers Améliorés, une démonstration sur l’utilisation des foyers métalliques, une prestation d’artistes de la localité et une photo de famille ont mis fin à cette cérémonie.

A noter que cette initiative de l’ONG projet Solidaire vise à lutter contre les effets néfastes des changements climatiques et la résilience des populations vulnérables face aux chocs climatiques.

Korotoumou DIABATÉ

Source : LE SAGE

