Le 1er novembre 2024, s’est tenu au Radisson Collection la cérémonie de Orange Awards 2024. Organisé par la Direction de la Distribution d’Orange Mali en partenariat avec Orange Finance Mobile Mali, cet événement a magnifié le mérite des agents et des partenaires du service de distribution de la boîte.

Orange Awards est un événement annuel qui récompense la performance des partenaires du réseau de distribution d’Orange ainsi que la performance de certains de ses agents.

Pour cette année les lauréats sélectionnés comme à l’accoutumée au cours d’une cérémonie festive ont reçu les cadeaux constitués de chèques, de motos et de véhicule.

Pour la catégorie ‘’Meilleurs partenaires Telco : 1er Royal Business, EBC 2ème et Sognouma Service 3ème, ils sont de la rive gauche de Bamako, et ils gagnent respectivement 10 millions, 2 millions et 7 motos Djakarta, et 7 motos Djakarta.

Dans la même catégorie les lauréats pour la rive droite sont : Malibiz Telecom 1er, Touré Multi-Com 2ème, et Kaliss Money Sarl 3ème. Ils ont également reçu 10 millions, 2 millions et 7 motos Djakarta, et 7 motos.

Quant aux zones régions, le 1er prix de la catégorie Telco a été décerné à Fatoumata Distribution à Koulikoro ; Coulibaly Adama à Ségou , KIPSY à Sikasso ; SOUMEDIA à Mopti , tous ont reçu chacun la somme de 10 millions. A l’instar des deuxièmes et troisième place de Bamako, les lauréats de ces places ont reçu 2millions, 7 motos et 7 motos pour les classés troisièmes.

Dans la catégorie ‘Meilleurs partenaires orange money’, les prix étaient 10 millions pour chaque premier, 2 millions et 7 motos pour chaque deuxième et 7 motos pour ceux classés au 3ème rang.



Les premiers de cette catégorie sont : Farouk Distribution Sarl ; Groupe GARA Sarl ; Groupe IBRA SAM SARL ; Somu Sarl ; Lumière Sarl ; COULIBALY ADAMA ; ABOUBACAR DOUCOURE, toutes ces agences ont chacune reçu la somme de 10 millions de CFA pour s’être classées 1er de la catégorie.

Les prix ‘Excellence’ sont revenu au Groupe Général Trading et Yéleen Télécom, ils ont tous deux obtenu un un Pick -up à l’occasion ;

S’agissant des prix meilleurs commerciaux internes : Saheïdou Maïga a reçu le prix VDD et une enveloppe de 500 000FCFA. Prix meilleur ingénieur commercial, Fatoumata Babou Sissoko, a reçu le prix VBF et une somme d’un million, Dembélé Astou Coulibaly a gagné le prix du meilleur chef de service VBF et la somme d’un millions. Quant à Fidèle Kéïta de la direction de Koulikoro, il a été primé meilleur responsable conformité, il a gagné une enveloppe d’un million. Dibassy Diaguely de la direction de Kayes a eu 500 000FCFA pour le prix Meilleur promoteur Orange Energie. Outre ces prix, bien d’autres récompenses ont été décernées aux agents internes il s’agit notamment des prix meilleurs responsable animation, distribution, chef service…

Dans son intervention le Directeur du service de la Distribution d’Orange Mali, Baba Coulibaly, a vivement félicité l’ensemble des partenaires ainsi que les commerciaux internes dont les efforts contribué inéluctable au succès de l’entreprise, selon ses propos.

« Cet évènement mettra en lumière l’engagement et le dévouement des commerciaux internes et les partenaires distributeurs qui œuvrent sans relâche pour promouvoir les produits et services d’Orange et d’Orange Money. », a-t-il dit. Tout en soulignant « Les « Orange Awards » sont non seulement une tribune pour la reconnaissance du travail abattu par nos commerciaux internes ainsi que nos partenaires distributeurs, mais également une occasion de consolider les liens entre Orange Mali et son réseau de distribution. » .

A leur tour les récipiendaires, ont tenu à exprimer leur joie et remercié leur partenaire pour cette reconnaissance. Ils n’ont pas manqué de réaffirmer leur engagement et disponibilité pour ce partenariat dont leurs deux parties tirent profit.

