La rentrée des candidats à la Case du savoir dit “Doni Blond” s’est tenue le vendredi 27 décembre 2024. Le coup d’envoi a été donné devant le siège d’Orange-Mali. Une date mémorable pour les huit candidats retenus du concours Orange Music Talents, venus de différentes régions et qui passeront vingt un jour de formation pour parfaire leurs talents.

Les candidats étaient accompagnés par Mme Doucouré Fatoumata Sangaré, chef de division communication institutionnelle, Abdoulaye Diombana, coordonnateur du projet Orange Music Talents, et d’autres personnalités d’Orange-Mali. Ils sont huit lauréats (six hommes et deux femmes) venus des régions de Koulikoro, Kayes, Sikasso Ségou et Mopti, Bamako. Le coup d’envoi du départ à la Case du savoir “Doni blon” a eu lieu au siège d’Orange-Mali en présence des candidats. L’objectif de ce projet est de mettre en avant la culture du Mali musicalement parlant. La Case du savoir est située à Sébénicoro. C’est une concession spécialement faite pour accueillir les huit candidats et leurs encadreurs.

D’entrée de jeu, Abdoulaye Diombana, coordonnateur du projet Orange Music Talents non moins directeur du Palais de la culture, a affirmé que cela fait quelques mois qu’ils sont auprès d’Orange-Mali pour ce projet gigantesque favorable pour le secteur des arts et de la culture. “Nous avons fait la présélection et la sélection avec les directeurs régionaux de la culture dans les régions et dans le district de Bamako”, a poursuivi M. Diombana. Et d’indiquer que “Doni blon” est une école où les lauréats vont apprendre pendant avec leurs aînés Cheick Tidiane Seck, Idrissa Traoré et autres les techniques de base de la musique. “Notre objectif, c’est de vous permettre de vous former auprès des aînés de la musique. On dit merci encore à Orange”, a-t-il ajouté.

Mamadou Sidibé dit Niaréla Papou candidat de Bamako, représentant des candidats, tout ému, a salué et remercié Orange-Mali pour cette initiative, ajoutant que le but de ce projet est de faire évoluer la musique du Mali et de mettre en lumière les artistes.

Mme Doucouré Fatoumata Sangaré, chef de division communication institutionnelle à Orange-Mali, saluera “une nouvelle étape des talents à la Case du savoir où ils vont avoir l’occasion de parfaire leurs talents et de pouvoir sortir un hymne pour le Mali, c’est-à-dire un single pour chacun d’entre eux. Nous les recevons aujourd’hui au sein de notre siège pour les emmener à la Case du savoir Doni blon”. Il a rappelé qu’Orange Mali est le premier partenaire de la culture au Mali et à ce titre il soutient toutes les activités culturelles. A l’en croire, la musique est au cœur de la stratégie au Mali et également de la stratégie pour Orange-Mali. “L’idée, c’est de pouvoir mettre en place un protocole qui allait faire briller toute la richesse de la culture malienne. Ce que nous espérons au sortir du Doni blon, c’est d’avoir un hymne qui sera chanté par les candidats des différentes régions du Mali. La musique est la colonne vertébrale du Mali”, a-t-elle avancé.

Cheick Tidiane Seck, artiste chanteur de renommée internationale empêché, a envoyé par audio un mot de félicitation et d’encouragement aux candidats et leur demande de multiplier les efforts et que le meilleur gagne.

Aoua Traoré

Commentaires via Facebook :