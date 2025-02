Le dimanche 2 février 2025, la salle Ballamoussa Kéita du Centre International des Conférences de Bamako a abrité la conférence de presse de l’Alliance pour la Paix et Concorde au Mali dénommée en Tamasheq ‘’Tamouzokh’’. C’était sous la présidence de son président, Alhamdou Ag IIyène, ministre de la Communication, en présence de la vice-présidente de l’association, Mme Oumou Sall Seck, ministre chargé de l’Entreprenariat et de la formation professionnelle, ainsi que Mossa Ag Attaher, ministre des Maliens établis à l’extérieur.

Créé le 29 novembre 2024, Tamouzokh est une nouvelle association qui a pour objectif de promouvoir la paix et la justice sociale, sensibiliser les médias et les parties prenantes sur les défis auxquels le Mali est confronté et l’urgence de trouver des solutions inclusives et durables, à la paix et à la cohésion sociale.

Depuis quelques décennies selon le président de l’association, Alhamdou Ag Ilyène, le Mali connaît des crises socio-sécuritaires, politico-sécuritaires constantes aux causes diverses. Ces crises ont toujours entraîné de l’instabilité dans le pays. Les différentes tentatives de solutions et les nombreuses médiations qu’elles ont suscitées n’ont pas permis de les résoudre. Ces crises se compliquent au contraire. Il a été constaté que chaque tentative de solution a provoqué une instabilité politique chronique au sommet de l’Etat et annihilé tous les efforts de développement socio-économique de notre pays. A cela s’ajoutent les multiples immixtions scandaleuses de certains pays et organisations internationales.

Tirant toutes les conséquences de ces douloureuses péripéties, le Gouvernement de la Transition sous l’autorité du président de la transition, Général d’Armée Assimi Goïta, a décidé de sortir des solutions hybrides pour remédier aux problèmes du Mali. Cette vision clairvoyante du Chef de l’Etat a conduit à l’organisation des Assises Nationales de la refondation puis, spécifiquement, à la tenue du Dialogue Inter malien, qui ont réuni toutes les sensibilités de notre pays et sa diaspora. Ses 300 recommandations devraient donner la voie à suivre pour mettre fin aux conflits, sécuriser les personnes et leurs biens, rapatrier les refugiés, ramener les déplacés chez eux, réconcilier et construire la concorde nationale qui, elle-même, sera génératrice du vivre-ensemble, d’où Tamouzôk en tamasheq. C’est dans cette optique que s’inscrit l’association Tamouzôk qui va se baser sur nos solutions endogènes, librement adoptées par notre peuple pour apporter sa contribution à nos préoccupations actuelles.

Une vision, unifier le Mali en paix

L’association ‘’Tamouzokh’’ veut faire du Mali un havre de paix où chaque citoyen, quelles que soient son origine ou son appartenance culturelle, puisse vivre dans la dignité, la sécurité et l’harmonie. Elle est convaincue que toutes les communautés maliennes dans leur diversité, ont toujours vécu en harmonie et doivent continuer à vivre ensemble. L’association a pour engagement de promouvoir les valeurs de paix et de réconciliation nationale, consolider l’unité nationale dans le respect de la diversité culturelle, mobiliser les populations pour le développement durable et porter un message d’espoir et de rassemblement.

Tamouzokh soutient les efforts des autorités qui œuvrent à la consolidation de la souveraineté pour rétablir la paix.

L’association veut mener comme actions, les programmes de formation et de sensibilisation, de mener des actions humanitaires et de solidarité, de promotion des droits humains, de renforcement de l’espace civique… avec pour slogan ‘’Unis pour un Mali en paix. Ensemble pour un avenir meilleur.’’

Rokia Coulibaly

