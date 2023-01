La direction du Pari mutuel urbain (PMU-MALI) a entamé la phase d’opérationnalisation de son projet de construction de 100 logements pour les employés de l’industrie du cheval dans notre pays. L’acte final dudit projet a été lancé le 30 décembre 2022 dernier, comme pour accueillir le nouvel an 2023, par le très sérieux et respecté Fassery Doumbia accompagné par le ministère de tutelle de l’institution hippique au Mali, le sublime Alousséni Sanou, ministre de l’Economie et des finances, en présence de la société Immo Sélection partenaire stratégique et adjudicataire du projet, et du syndicat.

Au total 100 logements, de type F3 et F4, seront bâtis à Samanko avec comme bénéficiaires les travailleurs lesquels rêvaient d’avoir leurs propres toits. Ce projet devrait leur permettre d’en finir avec les affres de la location. C’est aussi un vœu cher aux administrateurs et de la direction du PMU-MALI et surtout une des exigences du président de la Transition Assimi Goïta pour l’épanouissement de l’être humain malien, d’obédience publique ou privée. Le plus intéressant ici, c’est que quelque 2,5 milliards seront mobilisés pour la construction d’une telle infrastructure de logements avec des ressources propres et en prime la prise en charge de 30% des fonds par l’institution du PMU-MALI, au titre d’un volet social et solidarité, les 70% revenant aux travailleurs et dont l’intégralité doit cependant remboursée à travers un échéancier contenu dans le chronogramme d’un paiement supportable qui sera décliné dans le contrat- plan. Il faut donc savoir que le PMU-MALI aide et fait un peu plus chaque jour.

Outre les interventions sociales, le PMU a créé des milliers d’emplois dans notre pays et fait des millions de gagnants par an, sans oublier des réalisations pour les services publics au Mali. C’est l’action solidaire envers des travailleurs très besogneux dans l’acquisition des fonds, leur courage et leur dévouement patriotiques qui retient l’attention. C’est la récompense d’un travail accompli consciencieusement.

Dans son intervention, le chef des argentiers au Mali, l’excellent Sanou n’a pas caché sa satisfaction face à un tel projet porteur et pour qui le PMU-MALI occupe une place importante dans l’économie nationale. Dans sa présentation la société Immo Sélection a décliné que l’architecture offre un Centre de santé, une école avec un infrastructure moderne viabilisée. On a envie d’y être tout de suite.

Le PDG a dit qu’il s’agit d’une œuvre commune et que le site sera un exemple de vivre-ensemble et de cohésion sociale. Il a loué le travail colossal abattu par les employés et en est reconnaissant. Il a estimé que ce sera le point de départ d’autres actions à venir. Et c’est logiquement qu’il a souhaité ce genre d’actions solidaires d’autres entreprises maliennes. Quant au représentant des travailleurs, il déclaré que c’est leur vœu qui vient d’être réalisé. Qui dit mieux !

Le PMU-MALI confirme chaque instant qu’il est un bâtisseur tout simplement. Il génère 12,6 milliards de FCFA pour le trésor, offre des véhicules au ministère de la justice, de la sécurité et finance beaucoup d’autres activités, séminaires de formation et activités culturelles ou artistiques. C’est une fierté nationale, une mère courage, et une vache qui donne son lait à tout le monde. C’est pourquoi elle doit mériter de la patrie.

Issiaka SIDIBÉ

