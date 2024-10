POESAM 2024 : Orange-Mali dévoile les champions nationaux

En partance pour le Prix international Orange entrepreneur social en Afrique et au Moyen-Orient (Poesam), Orange-Mali a dévoilé, le jeudi 26 septembre, l’identité des quatre représentants maliens qui se sont démarqués de la centaine de candidats avec des projets à fort impact social et environnemental. Avec son projet MaNounou, Mme Bintou Diarra a été déclarée par le jury local lauréate nationale devant Djooli de Soumaïla Abdoulaye Diarra, Cycle menstruel de Kadidia Konaté et Agribio-Mali de Mme Diawara Mariétou Diarra. A ces quatre champions nationaux, plus d’une dizaine de millions ont été repartis pouvant aider à mieux préparer leur participation au concours international.

Le Prix Orange entrepreneur social en Afrique et au Moyen-Orient (Poesam) est une compétition qui met en lice les start-ups qui utilisent les technologies pour répondre aux besoins locaux dans des domaines comme l’éducation, la santé, l’agriculture. Le concours est organisé en deux phases et enregistre la participation des représentants des 17 filiales de Orange à travers le monde. La phase nationale sert de tremplin pour les candidats pour rejoindre la phase internationale.

“A l’instar des 17 filiales de Orange à travers le monde, Orange-Mali organise chaque année le concours de Prix international de Orange entrepreneur social en Afrique et au Moyen-Orient. Le programme a une philosophie qui est que les technologies de l’information et de la communication doivent être au service du bien-être de la population”, a expliqué le directeur général de Orange-Mali. Selon Aboubacar Sadikh Diop, l’objectif visé est de promouvoir l’innovation sociale en faveur du développement grâce aux technologies de l’information et de la communication.

Ainsi, à la 14e édition de la phase nationale, ce sont 143 jeunes entrepreneurs qui ont manifesté leur intérêt à travers leur participation. Après une évaluation minutieuse des différents projets, le jury local a proclamé le jeudi 26 septembre son résultat des quatre gagnants devant représenter le Mali à la compétition internationale, qui sera disputée par les lauréats des 17 filiales de Orange en Afrique et au Moyen-Orient.

Avec son projet MaNounou, Mme Bintou Diarra a été déclarée par le jury local lauréate nationale devant respectivement Djooli de Soumaïla Abdoulaye Diarra, Cycle menstruel de Kadidia Konaté et Agribio-Mali de Mme Diawara Mariétou Diarra.

Fort d’une vingtaine d’années d’expériences notamment dans l’accompagnement des jeunes entrepreneurs, le président du jury, Demba Doumbia, expert en entrepreneuriat, a expliqué que les critères d’évaluation étaient de l’ordre de 7 pour une moyenne notée sur 20 ; à savoir : la présentation synthétique du projet mettant en lumière la problématique sociale et environnementale, l’analyse du marché telles que les forces et faiblesses, opportunités et menaces, la concurrence et les partenaires impliqués dans la réalisation du projet, l’identification des opportunités du marché, la présentation en détail du produit ou du service, l’information sur l’équipe managériale, la prévision financière du projet, l’évaluation de l’impact social.

La crédibilité des résultats a été étayée par le directeur général de Orange-Mali qui a fait savoir que “le concours est organisé dans la plus grande transparence avec des candidatures exclusivement soumises en ligne et le jury constitué de personnalités de l’écosystème entrepreneurial malien”.

Portée par Mme Bintou Doumbia, MaNounou est une plateforme numérique qui connecte directement les parents à la recherche de services de garde avec des nounous qualifiées et vérifiées dans leur région. Elle permet de trouver rapidement une nounou selon des besoins spécifiques et propose aux crèches et professionnels de la garde d’enfants de présenter leurs services.

La plateforme offre également aux jeunes diplômées sans emploi une opportunité de formation et d’expérience en petite enfance. Ses fonctionnalités incluent des profils détaillés, une recherche filtrée, une messagerie sécurisée, un processus de vérification rigoureux et des contrats.

Quant à Djooli, il est une initiative du jeune entrepreneur Soumaïla Abdoulaye Diarra. C’est une plateforme solidaire qui révolutionne le don de sang au Mali en mettant en relation donneurs et personnes dans le besoin.

Face à une pénurie critique (83 000 proches collectées en 2021 pour une demande de 400 000), Djooli propose une application gratuite pour lancer des appels à donneurs et utiliser la géolocalisation pour trouver des correspondances. En sauvant des vies, Djooli contribue à améliorer la santé au Mali.

En ce qui concerne le Cycle menstruel, il est porté par Mme Kadidia Konaté qui utilise le numérique pour aider les femmes à suivre leur cycle menstruel de manière précise. Il cherche à surmonter des obstacles tels que l’analphabétisme et l’oubli, à faciliter la prise de rendez-vous médicaux via le téléphone, à améliorer le bien-être socio-économique des femmes, à offrir des conseils de santé par SMS, à sensibiliser sur les grossesses et à collecter et diffuser des statistiques sanitaires.

Piloté par Mme Diawara Mariétou Diarra, Agribio-Mali est une entreprise écologique 100 % bio et 100 % féminine spécialisée dans la transformation et la vente de tisanes bio sous la marque Keneya Nutrition. Son objectif est de contribuer à la lutte contre les maladies comme le cancer, le diabète, l’insuffisance rénale et l’hypertension, tout en réduisant les effets du changement climatique en produisant sans engrais chimiques ni pesticides.

L’entreprise privilégie la vente en ligne et via les réseaux sociaux en proposant des tisanes bio aux saveurs uniques qui améliorent la santé des consommateurs.

Se félicitant de cette initiative d’accompagnement des jeunes entrepreneurs locaux par son entreprise, le directeur général de Orange-Mali a déclaré que la démarche de Orange-Mali contribue, conformément aux souhaits des plus hautes autorités du Mali, au développement de l’entrepreneuriat. “Nous sommes convaincus que la création d’emploi passe d’abord par la création d’entreprises prospères”, a laissé entendre Aboubacar Sadikh Diop.

Présidant la cérémonie de proclamation des résultats ainsi que de remises des prix, le ministre de la Communication, de l’Economie numérique et de la Modernisation de l’administration a félicité les lauréats pour leur ingéniosité et portée de leurs innovations sur la société malienne tout en soulignant l’importance du numérique et de l’innovation technologique.

Aussi, Alhamdou Ag Ilyène remercié Orange-Mali pour son engagement constant en faveur de l’entrepreneuriat et pour cette initiative qui contribue à la promotion de solutions innovantes et à l’autonomisation des jeunes entrepreneurs maliens. En invitant l’opérateur de téléphonie mobile à continuer d’accompagner les lauréats dans la concrétisation de leurs projets et dans leur croissance future, le ministre a déclaré que “Orange-Mali nous honore à tout point de vue”.

Selon l’ordre de mérite, les quatre lauréats ont respectivement reçu la somme de 5 millions, 4 millions, 3 millions et 2 millions F CFA. Depuis sa création en 2011, il a été indiqué que le Prix Orange entrepreneur social en Afrique et au Moyen-Orient (Poesam) a soutenu plus de 50 projets des jeunes Maliens avec une dotation de 462 449 690 F CFA et 98 personnes ont bénéficié de 6 à 9 mois de coaching et mentorat offerts par Orange et ses partenaires.

A la phase internationale, où les lauréats nationaux représenteront le Mali pour la désignation des quatre lauréats internationaux, les prix varient entre 16 millions pour le premier, 9 millions pour le deuxième, 6 millions pour le troisième et 13 millions pour le Prix féminin destiné à récompenser un projet dirigé par une femme ou ayant pour objectif d’améliorer les conditions de vie des femmes dans le pays concerné.

Alassane Cissouma

