Pour la prorogation de la transition et le soutien aux autres initiatives : Une marée humaine symbolisant le sursaut patriotique !

L’appel au sursaut patriotique, tel était la dénomination de ce meeting géant, du vendredi 29 octobre sur la place de l’indépendance. L’initiative est du mouvement anti-français, ‘’Yèrèwolo-Ton Debout sur les Remparts’’, soutenu par une centaine de mouvements politiques, d’organisations de la société civile, d’associations de jeunes, de femmes, de confessions religieuses. Devant plusieurs dizaines de milliers de citoyens mobilisés, ils ont tous exprimé leur soutien à la transition, prôné sa prorogation et décrié la politique de coopération de certains partenaires dans notre pays, dont la France. En un mot, dénoncer l’ingérence de la France dans la crise malienne.

Le pari de la mobilisation gagné. Le message de soutien à la transition largement partagé et la détermination d’une grande foule à accompagner les initiatives de la Transition exprimée. Pouvait-on résumer ainsi ce meeting géant du vendredi au pied du monument de l’indépendance.

Étaient présents à ce meeting les responsables et représentants de plusieurs associations, de mouvements de jeunes, des confessions religieuses, des partis politiques. Notamment, le Front pour le refus des élections, le Collectif des patriotes du Mali, certains membres du CNT, ceux du M5- RFP, tous clamant le même slogan: « Oui à la prorogation de la transition, non aux élections imposées ». Derrière eux une foule déterminée pour la réussite de la transition et la stabilité du Mali, venue témoigner son soutien indéfectible aux autorités de la Transition.

Soutenir et proroger la Transition !

Mahamane Ousmane, membre du CNT et du mouvement de l’inclusivité, la tête couverte d’un turban blanc, à son tour au pupitre a dit ceci: « La transition pour nous c’est de recouvrer la souveraineté nationale de notre pays et son peuple, c’est d’assainir tous les secteurs concernant notre pays, d’assainir nos relations internationales, nos relations diplomatiques, c’est de dire non aux relations insoucieuses et aux complots internationaux. C’est de dire oui à des relations de respect mutuel et à des coopérations gagnant-gagnant dans lesquelles le Mali gagne ».

La prorogation de la durée de la transition à 3 ans était sur les lèvres des participants à ce meeting. Une décision soutenue par le guide religieux, le chérif Bouyé Haïdara du Nioro. Cela à travers les déclarations faites par le représentant de l’association pour les idéaux du Chérif de Nioro: « La durée de la transition sera prolongée à trois ans jusqu’à la stabilité du pays. Bouyé soutient les autorités de la transition et il est pour la prorogation de celle-ci ». Pourquoi vouloir organiser des élections dans un Etat en totale insécurité ? s’est-il interrogé. Car, pour lui, on ne peut pas entreprendre des actions de développement sans sécurité.

La France pour faire franc jeu !

Déterminés à faire partir les forces françaises du Mali car pour eux ces militaires n’ont rien servi de concret au Mali, beaucoup de manifestants faisaient état de la situation sécuritaire du Mali provoquant le calvaire des habitants des dites zones. Et de dénoncer le vol de la France à travers certaines de ses sociétés, telles qu’Orange et Canal+. Le peuple a un désir de paix, de sécurité, laissaient entendre d’autres.

Dans leur colère contre l’ingérence de la France au Mali, certains manifestants ont peint une chèvre aux couleurs du drapeau français et s’apprêtaient d’égorger le pauvre animal, histoire de vouloir souhaiter la fin de la politique française au Mali. Il a fallu l’intervention de certains leaders religieux pour empêcher de telle scène à l’encontre d’un animal.

À ce meeting dit de Sursaut patriotique, on pouvait lire sur les pancartes des slogans, tels: « dégage la France, vivement la venue de la Russie mot d’ordre des Maliens ! », « 10 ans sans résultat sur le plan sécuritaire, il faut changer de fusil d’épaule ! », « la marche du Mali Kura a commencé prenons notre destin en mains et disons non à la domination étrangère imposée ! ».

Lors de son passage à la tribune de meeting, le représentant du Front du Refus aux Élections Imposées s’est exprimé en ces termes: « Nous disons non aux élections hâtives imposées, afin que notre très chère patrie, le Mali, ne soit pas récidiviste des mêmes erreurs des élections précédentes, surtout, celles de 2018, qui l’ont replongé dans l’impasse ».

Très attendu pour son intervention, Adama Diarra dit ‘’Ben le cerveau’’, membre du CNT et du mouvement anti-français ‘’Yèrèwolo Debout sur les Remparts’’, principal organisateur de ce rassemblement populaire, a tout d’abord rendu hommage aux victimes des manifestations ayant conduit à la chute du régime d’IBK, et celles tombées pour l’acquisition de la démocratie. « Je voudrais vous jurer que nous n’allons jamais trahir ce serment qui est de servir le Mali et de libérer le Mali, de défendre le Mali et les Maliens à n’importe quel prix » a-t-il lancé sous de fortes acclamations du public. Et de préciser, qu’ils ne sont pas contre la démocratie en tant que système de gouvernance. « Mais nous sommes contre des faux démocrates qui ont vendu le pays aux apatrides, aux ennemis de l’extérieur » a-t-il martelé.

A la fin de son intervention, il a annoncé leur prochaine sortie pour le 19 novembre prochain qui selon lui aura plus d’ampleur que celle-ci. Un autre rendez-vous d’expression du peuple pour le sursaut patriotique.

Par Maïmouna Sidibé

Commentaires via Facebook :