Pour ses actions en faveur des légitimités traditionnelles : Issa Arsina Cissé honoré par les chefs de quartier de la Commune II

Dans le cadre de la célébration de la Journée nationale des légitimités traditionnelles, la coordination des chefs de quartier de la Commune II du district de Bamako, la Jeunesse de la Commune II et le Haut conseil islamique de la Commune II ont décerné, le samedi 30 novembre dernier, des attestations de reconnaissance à plusieurs personnalités, dont le président de la coordination des associations pour le développement de la région de Tombouctou, Issa Arsina Cissé, pour ses actions communautaires.

C’était au cours d’une cérémonie coparrainée par le chef de cabinet du ministre de l’Industrie et du Commerce, Ibrahim Féfé Koné, et Mamadou Konaté en présence de 69 chefs de quartier de Bamako.

Selon le chef de quartier de Sans-Fil, président du Haut conseil islamique de la Commune II du district de Bamako, Souleymane Coulibaly, l’événement s’inscrit dans le cadre de la Journée nationale des légitimités traditionnelles instituée par les plus hautes autorités et célébrée désormais le 11 novembre de chaque année. C’est ainsi que, dira-t-il, les notabilités et la Jeunesse du quartier Sans-Fil ont décidé d’inviter l’ensemble des chefs de quartier du district de Bamako pour magnifier cette Journée et rendre hommage au président de la Transition pour sa volonté de revaloriser les chefferies traditionnelles du Mali parce que, selon lui, depuis 1960 la chefferie était laissée pour compte. Mais depuis trois ans, toutes les chefferies traditionnelles du Mali ont été dotées en insigne et en drapeau national qui flotte sur le toit de l’ensemble des chefs de quartier afin qu’ils soient reconnus par le citoyen lambda. Aussi, des attestations et autres accessoires ont été remis aux chefs coutumiers du Mali. “Le chef de quartier TSF, ses conseillers et les 13 chefs de quartier de la Commune II ont décidé de magnifier cette reconnaissance le 30 novembre 2024 à travers une cérémonie coparrainée par Ibrahim Féfé Koné parce qu’il connait les chefs de quartier de Bamako plus que tous les gouverneurs de Bamako qui se sont succédé depuis l’indépendance de notre pays pour avoir fait neuf années à la tête du district de Bamako”, a-t-il laissé entendre. A l’en croire, pour le renouveau du Mali (Mali Kura), il faut impérativement rendre hommage aux autorités qui ont valorisé les légitimités traditionnelles en République du Mali. A propos du président de la coordination des associations pour le développement de la région de Tombouctou, Issa Arsina Cissé, M. Coulibaly dira que c’est un homme à multiple dimensions qui a tout fait pour les chefferies des régions de Tombouctou et Gao ainsi que celles des localités de Bourem et Ansongo. “A travers ma personne c’est l’ensemble des imams du Mali qui lui rendent un véritable hommage. C’est ainsi que la coordination des chefs de quartier de la Commune II, celle de la Commune IV ont décidé de décerner une attestation à Issa Arsina Cissé pour ses actions en faveur de la communauté musulmane à travers la construction de mosquées, la prise en charge des frais du Hadj de certains idèles…”, a-t-il déclaré. Et de magnifier les qualités de piété, de charité… du récipiendaire.

Boubacar Païtao

