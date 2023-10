Pratiques nutritionnelles et familiales essentielles pour la santé et le développement de l’enfant : Campagne et promotion des droits des enfants de Ségou, Mopti et Tombouctou pendant 3mois

A travers une campagne de promotion des pratiques nutritionnelles et familiales essentielles pour la santé et le développement de l’enfant de Ségou, Mopti et Tombouctou pendant 3 mois, la population sera sensibilisée et informée. Le lancement de la campagne de communication multimédia: « Roue des droits des enfants de l’enfant, un pas de plus pour sauver des vies », a eu lieu le vendredi dernier à Ségou dans la salle de conférence de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Mali (CCIM). C’était en présence de Dr Youma Sall, conseillère technique et représentante de Mme le ministre de la Santé et du Développement Social Col. Assa Badiallo Touré ; la représentante de l’UNICEF au Mali, Awa Ouattara Guedegbe et plusieurs autres personnalités.

Tout d’abord le représentant du maire de Ségou, Abdou Coulibaly a souhaité la bienvenue à tout le monde dans sa ville. Pour lui, la cause des enfants concerne tout le monde. ‘’ Protéger les droits des enfants dans un bon environnement, est un devoir pour tous. Chacun a un rôle à jouer pour que l’enfant puisse jouir et retrouver ses droits fondamentaux. Cette initiative est un pas de plus pour sauver des vies’’, a affirmé le maire Coulibaly et ajoute que la mairie travaillera pour que l’objectif de cette campagne soit atteint.

Quant à Dr Youma Sall qui a présidé ce lancement, a évoqué que l‘objectif de cette campagne est de promouvoir les pratiques familiales essentielles et surtout d’amener les ménages à adopter des gestes simples qui sauvent la vie des enfants. ‘’ La présente campagne consistera à faire un pas de plus à travers les pratiques suivantes : L’alimentation du nourrisson et du jeune enfant (allaitement exclusif, alimentation de complément, alimentation diversifiée, équilibrée et variée) ; la vaccination complète de l’enfant jusqu’à l’âge de 23 mois ; l’utilisation des moustiquaires imprégnés d’insecticide de Longue Durée(MLD) pour la protection des enfants de 0-5 ans et les femmes enceintes ; le lavage des mains à l’eau et au savon aux différents moments critiques ; la scolarisation et le maintien de l’enfant à l’école ; la protection des enfants contre les Violences, Abus, Exploitation et Négligence(VAEN)’’, a-t-elle dévoilé.

Selon la représentante de l’UNICEF, Awa Ouattara Guedegbe, la contribution de l’UNICEF dans cette initiative est de renforcer son engagement auprès du gouvernement malien pour soutenir la lutte contre la malnutrition sous toutes ses formes et renforcer les pratiques nutritionnelles essentielles à travers cette campagne. ‘’ Cette première édition mise en œuvre par le ministère de la Santé et du Développement Social à travers le CNIECS et les Directions Régionales de Développement Sociales de Tombouctou, Ségou et Mopti, est à saluer à sa juste valeur et nous tenons à vous remercier pour ça’’, a-t-elle affirmé.

La cérémonie a pris fin à travers des visites de stands qui ont commencé des campagnes pour faire promouvoir les droits des enfants de Ségou, Mopti et Tombouctou.

