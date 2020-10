Présidence du CNT : CNSP ou M5-RFP ? A qui le poste ?

La charte de la Transition prévoit la mise en place d’un organe législatif appelé Conseil national de transition (CNT) composé de 121 membres. Un militaire comme un civil, pourrait siéger à ce poste selon la Charte. Le samedi passé, le M5-RFP a demandé la présidence de cet organe et une trentaine de membres, soit le quart.

Aucun doute, depuis la mise en place du gouvernement de Transition sans le puissant homme fort de Kati non moins vice-président du CNSP, le Colonel Malick Diaw, tous les analystes avisés ont convergé à la conclusion que ce dernier serait probablement à la tête du futur organe législatif (CNT).

Le samedi dernier, tel est revendiqué dans une déclaration du M-5 RFP, “le M5-RFP réclame comme un dû, la présidence et le quart des membres du Conseil national de Transition“. Un dilemme se pose. Des légitimités se confrontent.

La présidence du CNT pour plusieurs Maliens, reviendrait au CNSP probablement au Colonel Malick Diaw. A s’en tenir à cela, si le Colonel Malick Diaw devrait tirer sa légitimité du CNSP pour venir à la tête du CNT, au M5-RFP, Dr. Choguel Kokala Maïga président du Comité stratégique du M5 aussi serait un grand favori parmi tant d’autres.

La présidence du CNT, le CNSP en serait légitime mais pas plus que le M5 qui jusque-là n’a eu aucun poste de responsabilité dans cette transition malgré sa grande participation à la chute du régime IBK.

La solution ? Va-t-on jeter des dés comme semble-t-on le faire depuis un certain temps ou c’est le très puissant Imam Dicko qui tranchera cette dernière histoire avant de définitivement trancher comme cela se pressent avant de se retirer dans la mosquée ?

Au jet de dé, non, mais Dicko doit à Choguel pour sa constance, son combat et aujourd’hui la légitimité qu’il détient au sein du M5 et de sa jeunesse. Pour la réussite de la Transition et afin de se racheter auprès de ses futurs anciens amis du M5-RFP, Dicko risquerait de proposer Dr. Choguel et d’y poser tout son poids à la tête du CNT.

Wait and see !

Koureichy Cissé

