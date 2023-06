Référendum du 18 juin 2023 : Un grand meeting pour le OUI

Le regroupement des partis et mouvements politiques a tenu jeudi 8 juin 2023, un meeting au stade du 26 mars de Bamako pour appeler à voter OUI au référendum constitutionnel prévu pour les 11 et 18 juin 2023. Plusieurs personnalités ont pris part à ce meeting de soutien au projet de constitution de la République du Mali. On notait la présence des membres du gouvernement, du Conseil national de transition (CNT), des responsables des partis politiques et de la société civile, des autorités religieuses et coutumières.

Tous les intervenants au cours de ce meeting ont appelé à voter OUI le 18 juin prochain.

Comme à l’image du représentant de leaders religieux, Ibrahima N’Diaye, qui a fait comprendre que cette constitution n’est pas une question de religion mais de l’avenir du pays. Selon lui, l’article 32 précise que la laïcité n’est pas contre la religion. Il a souhaité que le Oui passe avec un score exemplaire.

Pour sa part, le coordinateur du regroupement des partis et mouvements politiques, Mamadou Coulibaly, a fait savoir que ce projet de constitution est la volonté exprimée par le peuple malien lors des ANR (Assises Nationales de la Refondation). A ses dires, ledit projet revisite les us et coutumes du Mali. Il a invité les uns et les autres à voter.

Quant à Siriman Sacko de la société civile, il a mis l’accent sur les innovations du texte comme la possibilité de destituer le Président de la République pour haute trahison. Selon lui, la révolution de la justice est en marche, car le citoyen peut saisir directement, à travers le projet de constitution, le Conseil Supérieur de la Magistrature.

Pour sa part, le président du Conseil national de transition (CNT), Colonel Malick Diaw, a remercié tous ceux qui ont effectué le déplacement à ce meeting de soutien au projet de constitution de la République du Mali. A l’en croire, le processus d’élaboration du projet de constitution a été participatif. A cet effet, il a invité tout le monde à voter OUI au référendum du 18 juin 2023. « C’est parce qu’avec le OUI, nous nous battons pour la défense des intérêts du peuple du Mali », a-t-il conclu.

Le mandataire national pour le Oui, Bouréima Allaye TOURE, avec le choix du Oui nous franchissons une étape importante dans la refondation du Mali. Le mandataire national a appelé les électeurs à se mobiliser pour le triomphe du Oui, le 18 juin prochain.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :