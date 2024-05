Profanation des symboles de l’Islam : Plusieurs centaines de fidèles musulmans durcissent le ton !

Vendredi, après la prière collective du Jumat, la Grande mosquée de Bamako sise à Bagadadji a servi de cadre pour le grand rassemblement des fidèles musulmans du Mali pour dénoncer les actes blasphématoires contre l’Islam, ses symboles et le Prophète. Occasion aussi d’interpeller les plus hautes autorités à mettre tout en œuvre pour stopper ce fléau.

Sur l’appel de l’Alliance de la Jeunesse Musulmane pour l’Unité et la Défense de l’Islam (AJMDI-MALI), plusieurs centaines de fidèles musulmans ont répondu présents dans la grande mosquée de la Capitale. Avec leurs Corans en main, les fidèles musulmans semblent être de plus en plus unis et engagés pour la cause de l’Islam. Depuis des semaines, les musulmans sont confrontés aux insultes et aux sabotages de la part des Kamites, notamment sur les réseaux sociaux. Et depuis des jours, l’AJMDI-MALI, composée de toutes les confessions musulmanes du Mali, met tout en œuvre pour faire stopper ces actes. Il faut aussi noter que ses actions sont placées sous l’égide du Haut Islamique du Mali.

Selon Dr Mahamane Maiga, Secrétaire général de l’AJMDI-MALI, l’alliance joint sa voix à celle du Haut Conseil Islamique du Mali pour dénoncer ces actes blasphématoires considérés comme une violation de la Constitution de la République du Mali, une violation des principes de paix et du vivre ensemble enseignés par le Saint Coran et les nobles hadiths du Prophète (p.b.s.l).

« Nous n’autorisons pas et n’accepterons pas les attaques contre l’Islam et ses symboles par quiconque, quel qu’il soit, pour quelque revendication que ce soit, et dans n’importe quelle circonstance », a soutenu la déclaration de l’AJMDI-MALI. Et d’ajouter qu’ils appellent tous les musulmans maliens à accomplir leur devoir religieux en se désolidarisant de ce groupe satanique et à les boycotter totalement pour le respect de la loi.

L’AJMDI-MALI dit inviter les imams, les prédicateurs et tous les leaders à sensibiliser les fidèles avec argumentation sage et bonne exhortation sur les dangers de ces nouveaux déstabilisateurs afin qu’ils ne tombent pas dans leur égarement. Et de poursuivre qu’ils appellent les vrais chasseurs, les traditionnalistes et autres formes de croyances de ne pas s’associer à ces ennemis de la paix. Et aussi d’inviter les plus hautes autorités de l’Etat à jouer pleinement leur rôle en s’opposant fermement à ceux qui menacent la sécurité nationale à travers les attaques ciblant l’Islam, la religion de la majorité du peuple malien. Cependant, l’AJMDI-MALI dit regretter que cette association provocatrice ait été mentionnée au même titre que les religieux dans le Programme National d’Education aux valeurs remis au Chef de l’Etat le 23 avril 2024. « Nous joignons notre voix à celle du Haut Conseil Islamique du Mali pour demander la dissolution de toutes les associations qui soutiennent directement ou indirectement ces sectes déstabilisatrices », a précisé la déclaration de l’AJMDI-MALI.

Cette tribune a donné la voix à plusieurs jeunes leaders de la communauté musulmane du Mali pour alerter sur les dangers que ces actes provocateurs puissent provoquer dans notre pays. Tous ont dénoncé ces actes et ont appelé à agir. La suite a été sanctionnée par des séances de bénédictions et de prières, notamment de la part de Cheick Hamed Tidiane Haidara (fils de Ousmane Madani Haidara) et Amadou Kallé, Imam de la Grande mosquée de Bamako.

Adama Tounkara

