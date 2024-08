Religion : Le Rassemblement des Musulmans pour l’Union et la Paix soutient la candidature du Cheick Soufi Bilaly Diallo au poste du Président du Haut Conseil Islamique du Mali.

En ce vendredi 18 SAFAR 1446 Hégire , deuxième mois du calendrier lunaire musulman correspondant 23 août 2024, un Rassemblement des Musulmans pour l’Union et la Paix (RMUP), relatif à la candidature au poste du président du Haut Conseil Islamique du Mali a fait une déclaration solennelle pour soutenir la candidature d’El Hadj Cheick Soufi Bilaly DIALLO, le guide spirituel de la Communauté des Soufis du Mali, c’était à la Maison des aînés de Bamako en présence des fidèles musulmans de différentes confréries.

Après la prière du vendredi saint , ils étaient environ 500 fidèles musulmans à répondre à l’invitation du Rassemblement des Musulmans pour l’Union et la Paix (RMUP) pour être des témoins oculaires de la déclaration faite par rapport au soutien à la candidature au poste du Président du Haut Conseil Islamique du Mali dont l’élection se tiendra le 6 octobre 2024 prochain car l’actuel bureau du HCIM est en fin de mandat dont six mois de prolongation a été accordé.

Les responsables des associations et mouvements islamiques réunis au sein d’un regroupement dénommé Rassemblement des Musulmans pour l’Union et la Paix (RMUP), se disent conscients de leurs responsabilités religieuses dignes d’un musulman, décidé à défendre l’islam tout en préservant l’union des musulmans, la paix et la cohésion sociale en reconnaissant l’engagement ferme de la communauté musulmane de posséder une organisation efficace qui s’intéresse à tous les problèmes du Mali, des musulmans et des musulmanes, dans tous les domaines, sans exception, comme il est stipulé dans l’article 5 du Statut et Règlement Intérieur du Haut Conseil Islamique du Mali.

Considérant la dégradation des liens historiques de solidarité et d’amitié qui existent entre les appartenances religieuses (musulmanes); les multiples absences enregistrées du Président sortant aux différentes réunions ordinaires du Haut Conseil Islamique du Mali; les divers propos controversés du Président sortant du Haut Conseil Islamique du Mali lors des actes de profanation des symboles de l’islam; la méconnaissance et le mépris des textes du Haut Conseil Islamique du Mali ayant conduit l’organisation faitière des musulmans à poser des actes de division et d’installation d’une oligarchie déguisée.

C’est pourquoi le Rassemblement des Musulmans pour l’Union et la Paix (RMUP) a déclaré solennellement de soutenir la candidature d’El Hadj Cheick Soufi Bilaly DIALLO au poste du président au prochain congrès du Haut Conseil Islamique du Mali.

Car pour eux, le choix du grand guide spirituel de la Communauté des Soufis du Mali El Hadj Cheick Soufi Bilaly DIALLO est motivé par son expérience aux différents mandats du Haut Conseil Islamique du Mali notamment : Président de la commission de contrôle de la commune IV et du District de Bamako; 3ème vice-président du Haut Conseil Islamique du Mali dans le bureau de l’Imam Mahamoud DICKO; Président de la commission Nationale du Contrôle de 2019 à 2024 . De son intégrité à défendre l’islam aux grands évènements marquant les atteintes à l’islam; sa capacité à travailler et à rassembler toute la communauté musulmane sans distinction aucune.

Pour cela, le RMUP invite les associations et mouvements islamiques toutes tendances confondues à se joindre à eux afin de porter haut leur candidat pour assumer leur responsabilité devant Allah et la communauté musulmane du Mali. En appelant toute la communauté musulmane à s’adjoindre à eux pour un Haut Conseil Islamique uni, compétent et dévoué pour la cause de l’islam.

Bokoum Abdoul Momini/maliweb.net

