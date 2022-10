La Diaspora du cercle de Youwarou a initié une rencontre avec leurs frères venus de l’intérieur du pays et ceux résidents à Bamako pour échanger, discuter des problèmes du cercle, des activités de développement dans le cercle et des soutiens aux familles vulnérables. C’était sous la direction du chef de village de youwarou, Ibrahim Hamaciré N’Douré, ancien député à l’Assemblée nationale du Mali en 1992, président de l’actuelle Association du village ; des vice-présidents, Chérif Ousmane Kolado Diakité, Amadou Sangho, Siragatta Traoré, Malick Amadou N’Douré, Ousmane Amaciré N’Douré, Youssouf Amadou Kassé, Hamassanou Boubacar Kassé, Hamassa Kassé, Ambodédio Diall, rapporteur et des invités d’honneur, à savoir Sékou Bolly, chargé de mission au ministère de la Réconciliation et Hamadoun Maïga, chargé de mission au ministère des affaires religieuses, le dimanche 2 octobre 2022.

Les enfants du « Dandin Deboye », « la voix du Debo », ont pris conscience que la meilleure aide vient de soi-même avant de compter sur les autres. Ici, Il s’agit d’un sursaut de tous les enfants du Débo dont la Diaspora vient de lancer un appel à tous leurs ressortissants de l’intérieur du pays, à se retrouver dans la maison de leur chef de village, Ibrahim Hamaciré N’Douré, sise à Sébénikoro. Ils sont donc venus très nombreux de Sikasso, de Koumantou, de Niéna, Kourémalé, de Guinée, de Youwarou, de Bamako etc.

En prenant la parole, le chef de village de Youwarou, ancien député de l’Assemblée Nationale du Mali en 1992, a vivement remercié les uns et les autres pour ce grand rassemblement au nom du cercle autour d’objectifs de développement. Selon l’honorable N’Douré, la voix du Deboye se veut une voix d’unité, de fraternité, de concorde de partage d’idées, un espace d’échange autour d’activités de développement du cercle. Il dira que cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’un appel lancé par leur diaspora à tous les ressortissants de leur terroir afin d’échanger, informer les uns et les autres de l’existence désormais de leur association.

Pour Ibrahim Kola Kassé, un des organisateurs, il s’agissait d’informer les enfants du terroir de ce que leurs frères de la Diaspora ont déjà fait pour le village en termes de réalisations, partager ensemble les perspectives en termes de contribution pour le développement de Youwarou et écouter les conseils et suggestions des vieux et tous les ressortissants du village pour une forte mobilisation de ressources des filles et des fils du cercle de Youwarou pour son développement. Selon lui, en termes d’activités réalisées, la diaspora a contribué fortement à la réhabilitation de leur mosquée. Elle entend construire une nouvelle mosquée, mais aussi réaliser des forages, améliorer le plateau technique de leur système de santé communautaire et faciliter l’évacuation des grands malades vers les grands centres de santé de références. Les jeunes, après le déjeuné, ont tenu une réunion loin des regards des veilles personnes et ont décidé de se retrouver. On peut affirmer sans se tromper que les ressortissants de Youwarou ont compris ce que veut dire la refondation de l’Etat.

Fakara Faïnké.

Commentaires via Facebook :