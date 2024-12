Rencontre Gouvernement – Société Civile : Trois principes mis en relief…

La réunion du cadre de concertation national s’est poursuivie avec la rencontre de la société civile. Là aussi, le gouvernement a mené des échanges approfondis avec les représentants de la société civile malienne. C’était vendredi dernier, le 6 décembre 2024.

Au cours de cette réunion, le Premier ministre, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le Général de division Abdoulaye Maïga, a tenu à réaffirmer le même discours tenu aux partis politiques la veille. À l’aise dans cet exercice propédeutique, il a signalé à ses interlocuteurs qu’il attendait d’eux un dialogue fécond et constructive fruit d’une franche collaboration entre le gouvernement et les organisations de la société civile (Osc) malienne spécifiquement parlant.

À cet égard, il a fait savoir que cette rencontre s’inscrit dans la démarche normale et naturelle des autorités d’informer les acteurs sociaux sur l’état d’avancement des réformes politiques et institutionnelles en cours et de faire le point sur l’étape de la révision annuelle des listes électorales. Les participants n’ont pas manqué d’aborder des sujets d’actualité comme les élections, l’état civil et la sécurité.

Sur ce registre, la rencontre a permis de nourrir des échanges courtois et cordiaux qui ont abouti à une convergence de vue sur au moins trois principes que sont : l’inclusivité, la notion de co-construction et celle de transparence. Ainsi, pour les participants à cette rencontre de concertation nationale, une nouvelle voie s’ouvre pour eux, dans la mesure où cette approche marque un engagement certain et symbolise la démarche et la méthode du nouveau Pm, faites d’ouverture et d’inclusion pour une vision éclairée (celle du Général Assimi Goïta) basée sur la co-construction participative et la transparence globale. Ce qui les motive à travailler avec le gouvernement en impliquant la participation de tous les acteurs sociaux et les représentants de la société civile malienne.

Le Premier ministre conclura la rencontre par ces mots qui en disent long sur la netteté de son franc parler : «Tout ce que nous ferons, ce sera avec vous», les a-t-il libérés rassurés.

Le Dr Abdoulaye Maïga, chef du gouverneur, ne cesse encore d’étonner par sa grande capacité d’écoute et son esprit de synthèse.

