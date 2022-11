Alors que la chose la mieux partagée en ce moment par rapport au retour de Choguel Kokalla Maïga à la Primature est l’incertitude, le M5 RFP n’en pipe mot lors de sa conférence de presse tenue mardi 15 novembre.

Le Premier ministre Choguel Maïga terrassé par un AVC depuis plusieurs mois qui l’a éloigné de son fauteuil primatorial reviendra ou reviendra pas ? La question taraude tout le monde. Au même moment alors que journalistes et autres acteurs s’attendaient à une réponse claire, les conférenciers du M5 RFP entretiennent un flou artistique sur la question.

Lors de leur conférence de presse, les leaders se sont contentés de vanter la forme olympique du Premier ministre en convalescence. « Je voudrais vous dire que le Premier ministre Choguel Maïga se porte très bien. Je discute avec lui et il me donne souvent des missions à faire. Il écrit, il lit, il réfléchit et il marche », a indiqué le vice-président du M5 RFP, Bouba Traoré. Plus rien encore sur son retour alors que ses fans attendent plus.

En effet, ses supporters veulent savoir s’il reprend ou pas les rênes de la primature. Même si les leaders du M5 RFP n’en savent apparemment pas plus que les autres, ce n’est pas l’impression qu’ils dégagent en tout cas.

Choguel Maïga est considéré comme un grand soutien au pouvoir de Transition et menait de mains de maître ses dossiers. Il est aussi connu pour avoir dénoncé haut et fort la politique française au Mali. Son intervention à la tribune des nations unies a donné une envergure mondiale à l’homme.

Aujourd’hui l’opinion s’interroge sur son retour. En revanche son intérim assuré par son ministre de l’Administration territoriale pèse de plus en plus lourd pour certains, pressés de voir leur champion revenir aux affaires.

Dans tous les cas le M5, à l’origine de la contestation et de la chute de Ibrahim Boubacar Kéïta, aujourd’hui divisé, semble soutenir la transition même si le camp du cinéaste Cheick Oumar Sissoko joue au centriste.

Hachi Cissé

