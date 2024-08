Sécurité au Sahel et la redevabilité : L’Association des Journalistes Catholiques du Mali (AJCM) cogite sur le sujet

Du lundi 12 au mardi 14 Août dernier, l’Association des Journalistes Catholiques du Mali (AJCM) en collaboration avec la Conférence Episcopale du Mali (CEM) a organisé un séminaire international dénommé ‘’Refresher Program’’ dont le thème portait sur : « Sahel-Sécurité-Redevabilité, quels rôles pour les journalistes croyants ? ». L’ouverture des travaux de cet atelier régional tenu au Centre Abbé David, était présidée par le Ministre des Affaires Religieuses, du Culte et des Coutumes, Dr Mahamadou Koné, en présence du représentant de l’AJCM, Alexis Kalambry, des représentants de la CEM, l’Abbé Jean Marie Djibo et de DCAF, Boubacar Théra.

Ce séminaire international vise à explorer le rôle significatif que peuvent jouer les journalistes croyants dans la compréhension et la résolution des défis de sécurité dans la région du Sahel en particulier et en Afrique en général. Ainsi, pendant 3 jours, l’évènement a réuni des experts, des professionnels des médias et des journalistes de toute l’Afrique sans distinction de religion.

Dans son allocution lors de la cérémonie d’ouverture, le représentant de l’AJCM, Alexis Kalambry a affirmé que le sahel est une région d’une importance stratégique majeure, confrontée à des défis complexes en matière de sécurité et de gouvernance. Par conséquent, les journalistes, en tant que gardiens de l’information et des valeurs démocratiques, ont un rôle crucial à jouer dans la compréhension et la résolution de ces défis. « Dans un contexte où la liberté de la presse est souvent mise à mal, où la désinformation prolifère et où les journalistes sont parfois directement menacés, il est essentiel de réaffirmer l’importance de notre rôle dans la promotion de la transparence, de la redevabilité et de la paix »a-t-il souligné. Et de renchérir qu’aujourd’hui, les journalistes croyants peuvent apporter une contribution spécifique à ces enjeux, puisque leur foi peut être une source d’inspiration, de courage et d’intégrité dans leur travail journalistique. Egalement, que cela soulève des questions d’éthiques et déontologiques importantes.

En plus, que ce séminaire leur donne l’opportunité d’échanger, de débattre et d’apprendre ensemble, dans un esprit d’ouverture, de respect mutuel et de collaboration. Une occasion d’enrichir leur réflexion, à renforcer leurs compétences et à renforcer leur engagement en faveur d’un journalisme de qualité et de responsabilité.

Les représentants de la CEM, l’Abbé Jean Marie Djibo et de DCAF, Boubacar Théra ont respectivement tous affirmé leur soutien à ce séminaire de l’AJCM et noté l’importance des thématiques qui y seront abordées.

Quant au Ministre Koné, il a trouvé l’idée salutaire venant des journalistes non moins des croyants qui ont reconnu leur rôle et contribution pour la sécurité au Sahel qui est aujourd’hui la zone de l’AES. « L’AES est composée de 3 Etats, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Si des journalistes de foi, des journalistes croyants pensent réellement qu’ils ont un rôle à jouer dans le cadre de la sécurisation et la sécurité de la zone du sahel, cela ne peut qu’être une bonne chose » s’est-il réjoui.

Ce séminaire international ‘’Refresher Program’’ de l’AJCM qui a pris fin le mercredi 14 Août et a été sanctionné par la remise de diplômes aux participants.

Mariam Sissoko

Commentaires via Facebook :