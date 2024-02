Sécurité et santé au travail : La CANAM apporte son soutien à la SOMASST pour l’organisation de son congrès

Le premier congrès de la Société malienne de santé et sécurité au travail (SOMASST) est prévu du 17 au 19 avril 2024 à Bamako. Pour promouvoir cet événement d’envergure, ses responsables ont rendu visite à ceux de la Caisse nationale d’assurance maladie (CANAM) mercredi dernier (24 janvier 2024).

Lors de cette rencontre, le Directeur général adjoint, M. Ntji Idrissa Doumbia, a accueilli les membres du bureau de la SOMASST conduits par Dr Seydou Sanogo. Les discussions ont principalement porté sur l’organisation de ce congrès. Un événement qui vise à réunir les experts maliens et internationaux en matière de Sécurité et santé au travail (SST). Il s’agit aussi de favoriser les échanges d’expériences, promouvoir la SST, diffuser les meilleures pratiques pour accroître la productivité des entreprises et sensibiliser les différents acteurs à la nécessité d’un développement durable.

Ce congrès sera organisé sur le thème central, «la promotion de la santé sécurité au travail, quels rôles pour les entreprises et les assurances». Une thématique qui reflète l’importance accordée à la prévention des risques professionnels et à la protection des travailleurs au Mali. Le Directeur général adjoint de la CANAM s’est félicité de la tenue de ce congrès et a assuré la SOMASST du soutien de son organisme. Selon M. Ntji Idrissa Doumbia, la prévention et la lutte contre les maladies professionnelles occupent une place de choix dans le programme d’activités de la CANAM.

Cette rencontre entre la SOMASST et la CANAM marque une étape importante dans la préparation du Congrès qui s’annonce comme un événement majeur dans le domaine de la SST au Mali. Les organisateurs espèrent que cette initiative contribuera à renforcer les connaissances et les pratiques en matière de sécurité et de santé au travail, pour le bien-être des travailleurs et le développement des entreprises.

