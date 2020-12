La machine de la Responsabilité Sociétale de l’Enterprise (RSE), tourne à plein régime à la Banque Nationale de Développement Agricole (BNDA). Une semaine après avoir remis un chèque de 23 millions de F CFA à la Chaine de l’Espoir pour la prise en charge de 10 enfants malades du cœur, la banque a encore fait parler son cœur, ce mardi 22 octobre 2020 à Sévaré dans la région de Mopti. Les bénéficiaires de ce geste à haute portée humanitaire sont les déplacés installés sur les sites de Socoura et de Médina Coura. En effet, ils ont reçu des vivres et des couvertures à la faveur de la cérémonie qui s’est déroulée sur le site des déplacés en présence des autorités politico-administratives et coutumières de la région de Mopti et des responsables de la BNDA.

L’assistance se décline en vivres composés de 14 tonnes de riz, soit 278 sacs de 50 kg ; de 71 bidons d’huile de 20 litres ; de 131 bidons d’huile de 5 litres et de 273 couvertures d’une valeur de dix millions (10 000 000) de FCFA. Elle concerne 202 ménages pour 1197 personnes déplacées dont 652 femmes soit 54% et 545 hommes soit 46%. Après avoir rappelé les actions humanitaires menées par la banque dans le courant de l’année 2020, le Directeur commercial et du Marketing adjoint, M. Lassine COULIBALY a indiqué que : « ce geste demeure modeste mais pourrait inspirer d’autres bonnes volontés pour venir en aide à ces personnes en situation difficile. Nous prions afin que cette crise sécuritaire finisse et que ces personnes retournent dans leurs villages respectifs pour vivre dignement ». M. COULIBALY a profité de l’occasion pour remercier le gouvernement malien pour tous les efforts déployés dans la prise en charge de ces personnes en situation difficile. « Mes remerciements vont également à l’endroit de toutes les ONG, les entreprises et à toutes les personnes de bonne volonté qui ont bien voulu apporter leur aide et assistance à ces couches sociales», a-t-il laissé entendre.

Le chef du quartier de Socoura, le représentant de la commune urbaine de Mopti, le directeur régional du Développement social et le représentant du gouverneur de la région de Mopti ont salué en chœur ce geste de la BNDA qui, selon eux, perpétue des valeurs cardinales de notre pays comme la solidarité et l’entraide. Très ému, le porte-parole des déplacés, Boubou Sékou GADIAGA, a rendu un vibrant hommage à la BNDA pour l’élan de solidarité manifesté à l’endroit des déplacés.

C.COM BNDA

