Réunis, samedi dernier, à leur siège au Badialan, les leaders du Mouvement Yèrèwolo Debout sur les Remparts ont lancé un « Appel sous le drapeau », à l’endroit de tous les jeunes du Mali.

« L’adhésion massive et volontaire à l’« Appel sous le drapeau » vise à assainir le milieu politique », a indiqué Siriki Kouyaté, porte-porte principal du Mouvement. Il a dénoncé dans la déclaration d’Appel sous le drapeau, que le milieu politique malien a été dominé par les « cadres véreux et roués à la solde de l’impérialisme français ». L’adhésion à l’Appel doit se traduire par une volonté réelle de faire du Mali un État véritablement démocratique.

« Si les hommes politiques pensent qu’après la transition, ils vont récupérer le pouvoir et continuer la corruption et emprisonner les autorités actuelles de la transition, ils se trompent », a affirmé, avec plus de virulence, Adama Ben Diarra, principal leader du Mouvement Yèrèwolo Debout sur les Remparts. Aux dires de Ben le Cerveau, la transition actuelle ne sera pas bâclée et elle se terminera pas comme celle de 2012-2013.

« Le chemin est encore long pour le nouveau Mali souhaité », a expliqué Siriki Kouyaté. Cependant, a-t-il assuré, tout sera fait pour assurer la continuité de la lutte par la prise effective du pouvoir par le peuple. « Le combat contre l’injustice et l’impunité sera le socle du point de départ de la nouvelle étape de notre lutte », a-t-il promis aux futurs adhérents à l’Appel sous le drapeau.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

