Sur demande des autorités, notre pays vient de recevoir un don de 2856 tonnes de céréales de la part de la Communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Le don a été officiellement remis aux autorités par le Commissaire à la Sécurité alimentaire de la CEDEAO, Sékou Sangaré, le mardi 30 juillet à la direction générale de l’OPAM (Office des Produits Agricoles du Mali). Il leur permettra de faire face aux besoins alimentaires du pays estimés à 16.000 tonnes de céréales.

” Je suis très heureux de recevoir ce don de la CEDEAO ” dixit le Ministre Commissaire à la Sécurité Alimentaire, Kassim Dénon. Pour lui, ces 2856 tonnes composées de 202 tonnes de maïs et 2654 tonnes de riz seront ajoutées aux 12.000 tonnes de stock dont dispose le ministère dans le cadre du plan réponse 2019. Pour faire face à des besoins alimentaires estimés à 16.000 tonnes pour 500.000 personnes.

Mieux, pour Baber Gan, ministre de l’intégration africaine qui a reçu officiellement le don, ce don vient à point nommé. Selon lui, la situation sécuritaire globale du Mali dépend de la sécurité alimentaire. A cet égard, M. Kassim Dénon affirme que 8000 tonnes ont déjà été déployées pour le centre (régions de Ségou et de Mopti).

Pour sa part, le Commissaire à la sécurité alimentaire de la CEDEAO, Sékou Sangaré, annonce que ce don s’inscrit dans le cadre de la solidarité de la CEDEAO avec les personnes en difficulté au Mali et la vision de la CEDEAO des Peuples. Il a aussi rappelé que la CEDEAO a effectué des dons similaires au Niger et au Burkina Faso en août 2018, au Ghana et au Nigeria en janvier 2019. Sékou Sangaré a ensuite précisé que ce don et ceux précédents proviennent du stock de la Reserve Régionale de la Sécurité Alimentaire de la CEDEAO créée en 2013.

Yacouba TRAORÉ

