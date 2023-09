Sorties d’Emmanuel Macron sur le Sahel : Aboubacar Sidick Fomba dénonce le féodalisme de Paris

La réplique du vice-président du parti Collectif pour la refondation du Mali, en réponse à la sortie du président de la république française, n’a pas tardé. Emmanuel Macron est pris à partie sa position sur la situation du Niger et le renvoi de l’ambassadeur de la France du Niger. Si Quoique n’étant «nullement surpris» par le refus du président français de rappeler son ambassadeur du Niger, Monsieur Fomba dénonce une violation flagrante de la convention de Vienne ainsi que des instruments internationaux qui régissent les rapports diplomatiques. «Par ce comportement rappelant le féodalisme, la France se fait disqualifier de la liste des pays défenseurs des droits de l’homme et de la démocratie. Donc l’instinct grégaire d’intervenir au Niger au nom de la démocratie n’est qu’un prétexte pour l’envahir et ce refus confirme également à suffisance que la France est bel et bien sponsor officiel du terrorisme dans le Sahel tel qu’indiqué par la plainte du Mali contre elle au Conseil de sécurité des nations unies”, relève-t-il dans le communiqué publié à cet effet

Le membre actif du CNT estime en outre qu’Emmanuel Macron expose ses compatriotes aux dangers de poursuites judiciaires dans un pays étranger. Et de lancer à l’adresse du jeune patron de l’Elysée qu’il «n’existe aucun texte ou loi qui évoque le coup d’Etat comme argument de violer la convention de Vienne surtout au nom d’une démocratie à géométrie variable».

Le parlementaire qualifie les propos du président français d’impérialistes et néocolonialistes et les assimilent à une déclaration de guerre qui fait suite à son échec à se servir de la CEDEAO. Et de rappeler que les peuples du Niger, du Mali et du Burkina Faso sont les victimes collatérales de cette guerre provoquée par la métropole en Libye dont les trois pays gèrent à présent les conséquences depuis plus de dix ans.

Tout en appelant au respect de la convention de Vienne et le principe de la souveraineté du peuple nigérien, Dr Fomba attire l’attention de l’opinion internationale sur les intentions du numéro 1 d’envahir le Niger, avec le dessein de sauvegarder les intérêts de la France et non de réinstaller Bazoum au pouvoir.

Et de clore sa sortie par un appel hors des frontières en ces termes : “J’invite le peuple Africain à se donner la main pour barrer la route à la nouvelle forme de colonisation de l’Afrique. Je salue la clairvoyance des autorités du Mali, du Burkina Faso et du Niger et la résilience cumulée à la résistance des peuples du Mali, du Burkina et du Niger. Je salue la déclaration courageuse du camarade président du parti des peuples Africains, SE Laurent GBAGBO de la Côte d’Ivoire”

Il faut rappeler que ce genre de mise au point n’est pas une première. En octobre 2022, il réglait ses comptes avec Jean Luc Mélenchon qui exigeait des comptes à Bamako sur le renvoi de l’armée française du Mali.

AAboubacar Sidick Fomba ,KEÏTA

