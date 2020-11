Soumi et Haïdara ont-ils enterré la hache de guerre

Le guide spirituel d’Ançar Dine et l’ancien chef de file de l’opposition ont repris langue plus de deux ans après la passe d’armes entre Ousmane Haïdara et les partisans de Soumi. En effet, Ousmane Cherif MadaneHaïdara figure au nombre des notabilités ayant mérité la visite du député de Niafunké après son retour d’une longue détention par ses ravisseurs djihadistes du Centre du Mali. Sauf que les échanges de civilités au cours de la visite sous projecteurs cachent mal un malaise conforte manifestement gravé dans les mémoires. Il s’agit notamment de la grande polémique autour d’une manne jadis perçue par l’actuel président du Haut conseil islamique en échanges d’une promesse électorale en faveur du candidat URD en 2013. L’engagement du Guide n’avait visiblement pas été tenu mais le pot-aux-roses a été révélé par le leader religieux en personne qui s’est malencontreusement targué d’être assez autonome des hommes politiques pour cracher sur la somme de 100 millions de nos francs que Soumi lui avait proposés en échange de son soutien électoral. Il n’en fallait pas plus pour délier les langues dans les rangs des démarcheurs du deal qui ont apporté, détails convaincants à l’appui, un cinglant démenti aux propos du Cherif lui collant du coup le gênant discrédit de personnage corruptible. L’aventure tragique de Soumaïla Cissé aura-t-elle suffi pour une fumée de calumet définitive ?

