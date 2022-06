Le Mouvement du 5 juin- Rassemblement des forces patriotiques (M5-Rfp) n’est plus que l’ombre de lui-même. A cause de son caractère usurpateur et calculateur, son président du comité stratégique, Choguel Kokalla Maïga, est contesté. Le mouvement se vide tous les jours de ses cadres militants.

Après l’exclusion de plusieurs membres dont le président de l’EMK, Cheick Oumar Sissoko, une autre tendance a abandonné en plein vol Choguel Maïga. En démissionnant du mouvement, cette nouvelle dissidence composée de Oumar Abdou Touré dit Ladji Kaoural, de Youssouf Daba Diawara de la Cmas de l’imam Mahmoud Dicko, dit ne plus reconnaitre le Comité stratégique du M5-RFP, dirigé par le Premier ministre.

« Nous ne reconnaissons plus le CS/M5-RFP dans son fonctionnement actuel, même si nous restons profondément attachés et fidèles à la vision du M5, à l’idéal du Malikura pour lequel le peuple s’est battu au prix du sang. Nous ne permettrons à personne de s’approprier le M5 pour en faire un instrument personnel», déclaraient-ils la semaine dernière, à la faveur d’une conférence de presse.

Vu le nombre des défections et les exclusions, on a le droit de dire aujourd’hui que « Le M5 est mort de sa belle mort », comme le prédisait Issa N’Djim. Ces membres du Comité stratégique, avec à leur tête Oumar A Touré, affirment être forcés à la démission après leur suspension le 7 avril passé par le clan du Premier ministre. Mécontents, ils disent que les manœuvres de Choguel n’ont d’autres objectifs que de ratisser large au sein du M5 au profit de sa propre formation politique, le MPR.

A-t-on besoin de dire que rien ne va plus au sein du M5-RFP. Tout le monde savait que le M5 RFP était un mouvement hétéroclite pouvant voler en éclats à tout moment. Déjà, on constate trop de dysfonctionnements au sein du Comité stratégique du M5-RFP, qui s’aggravent de jour en jour.

L’atmosphère n’est plus le même depuis que la Primature a été donnée au M5. A en croire les démissionnaires, Choguel Kokalla Maïga a toujours mis en cause toute décision qui ne va pas dans son sens. L’avis des entités est totalement ignoré.

« Cela est un manquement grave au bon fonctionnement du Comité stratégique, car personne n’y participe en son propre nom. Il y a une volonté affichée du Premier ministre de réduire le Comité stratégique du M5 en caisse de résonnance afin de faciliter la transformation du mouvement à un mouvement à sa solde.

Dans un passé ressent, le mouvement Espoir Mali Koura (EMK) de Cheick Oumar Sissoko avait aussi dénoncé un one man show du PM. Il avait fait constaté que l’accent de souveraineté du début de mandat n’a pas résisté à la mythomanie, à la logomachie de l’homme fait de volonté affichée de diviser notre peuple, d’affaiblir le M5, EMK, la classe politique et les jeunes.

Bouba Traoré, Président par intérim du Comité stratégique et chargé de mission à la Primature, Tiémogo Maïga, Aliou Sankaré Bidy, un certain Ramos, Kader Maïga, conseiller très spécial de Choguel, et Ibrahim Ikassa Maïga, ministre du gouvernement Choguel.

Voilà ce qui reste du Mouvement du 5 juin du Rassemblement des Forces Patriotiques (M5-RFP) et de son Comité stratégique. Des cadres valables ont démissionné et d’autres sont exclus par Choguel. Le M5 s’est fait vider de ses forces à cause du PM.

Adama DAO

