Soutien à la Transition : L’opposant ivoirien Mohamed Sam Jichi attendu à Bamako

Le président du parti ivoirien Nouvelle Alliance, Mohamed Jichi dit « Sam l’Africain » soutien de l’ex-président Laurent Gbagbo annonce son arrivée au Mali pour dit-il soutenir la Transition malienne.

–maliweb.net- Le président du parti ivoirien Nouvelle Alliance, Mohamed Jichi dit « Sam l’Africain », sera bientôt au Mali. Selon ses dires, c’est pour soutenir le Mali et ‘la révolution enclenchée’ pour le changement. Car pour ce pro de l’ex-président Laurent Gbagbo, il n’y a pas eu de coup d’Etat au Mali mais une révolution pour le bien-être du peuple. De ce fait, l’opposant Mohamed Sam Jichi déclare son soutien aux autorités de la Transition et à l’ensemble du peuple malien. Il veut profiter de cette visite pour exprimer sa sympathie et son soutien aux autorités de la transition et au peuple malien.

« Je soutiens de toute ma force la Transition qui est en place. Et je viendrai au Mali pour vous parler de la conscience africaine », déclare-t-il. Pour « Sam l’Africain », le Mali doit rester vigilant et sécuriser son processus en marche pour le changement.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :