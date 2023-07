L’Association des Sœurs Unies des Logements Sociaux de N’Tabacoro (Asulost) travaille sans relâche à soutenir les couches sociales défavorisées. Sous la houlette de Mme Sacko Kady Kamissoko, elle n’a qu’un seul rêve : insuffler de l’espoir à cette partie de la population souvent négligée voire abandonnée. Ce rêve a pris forme depuis quelques années dans la zone des logements sociaux de N’Tabacoro et bien au-delà. L’Asulost se tient aux côtés des plus démunis à chaque instant et c’est grâce à cette présence assidue qu’elle parvient à obtenir des partenaires pour soutenir ceux qui traversent des moments difficiles. Pour la fête de tabaski, Islamic Relief et la Fondation Alfarouk ont été d’un appui très considérable.

La dernière action sociale en date de l’association fut la célébration de la fête de Tabaski 2023. Comme l’année précédente, l’Asulost a sacrifié des dizaines de bœufs afin de satisfaire des personnes dans le besoin. Agréablement surpris par la quantité et la qualité de la viande offerte, les bénéficiaires ont exprimé leurs vives reconnaissances

Cet élan de solidarité agissante n’aurait pas été possible sans le soutien indéfectible de ceux qui ont cru en l’association et en sa dynamique présidente, Sacko Kady Kamissoko. Se dépensant sans compter, elle a su mobiliser les ressources pour venir en aide aux plus démunis. Avant l’arrivée des soutiens, Mme Sacko Kady Kamissoko et ses compagnes ont montré l’exemple à maintes reprises en partageant leurs modestes ressources avec les couches défavorisées. Conscientes de l’ampleur de la tâche, elles ont œuvré sans relâche pour obtenir la confiance des partenaires, indispensables à la réussite de leur mission humanitaire.

Grand merci à Islamic Relief et à l’Ong Alfarouk

La présidente de l’Asulost et son équipe ont adressé leurs sincères remerciements à Islamic Relief et l’Ong Alfarouk pour leurs contributions de taille. Car fidèles à leur tradition, les deux structures ont offert des bœufs. Mais l’Asulost ne compte pas s’arrêter là. Elle continuera, selon sa présidente, de mobiliser pour porter assistance aux couches défavorisées dans divers domaines de leur vie quotidienne.

Son engagement et son dévouement suscitent toujours l’adhésion de nouveaux partenaires prêts à se joindre à cette noble cause. Ainsi, en cette période où la solidarité est plus que jamais nécessaire, l’Asulost démontre l’impact positif que peut avoir une association dévouée et unie pour améliorer le sort des plus vulnérables. Espérons que son exemple incite d’autres organisations et individus à se joindre à la chaîne de solidarité pour créer un monde plus juste et équitable pour tous !

Drissa Togola

